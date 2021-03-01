Мужчина нашел вора в ванной, но тот сбежал / Фото из открытых источников

В Червонограде 24 февраля мужчина нашел в своей ванной вора, когда вернулся домой. Злоумышленник скрылся, ударив мужчину в лицо. Он прихватил с собой около 2 тысяч долларов и золотые украшения.