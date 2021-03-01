Спрятался в ванной: в Червонограде мужчина нашел в квартире вора, вернувшись домой
Мужчина нашел вора в ванной, но тот сбежал / Фото из открытых источников
В Червонограде 24 февраля мужчина нашел в своей ванной вора, когда вернулся домой. Злоумышленник скрылся, ударив мужчину в лицо. Он прихватил с собой около 2 тысяч долларов и золотые украшения.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 13: 00 в одном из домов на улице Степана Бандеры. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как злоумышленник ограбил мужчину
- Около 13: 00 в квартиру 30-летнего червоноградца проник мужчина, подобрав ключи к входной двери.
- Пока злоумышленник грабил квартиру, в квартиру вернулся владелец. Поэтому вор спрятался в ванной.
- Когда владелец квартиры его нашел, злоумышленник начал убегать.
- Пострадавший пытался самостоятельно задержать вора, но тот ударил его в лицо и сбежал, прихватив с собой тысячу евро, 27 тысяч гривен и золотые украшения, которые нашел в квартире.
- Правоохранители установили, что к ограблению причастен 31-летний житель Червонограда, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "грабеже". Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
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