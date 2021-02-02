В Червонограде с поличным задержали наркоторговца: фото
В Червонограде, что на Львовщине, 2 февраля правоохранители с поличным задержали наркоторговца. Мужчина продавал наркотики прямо на улице. Теперь ему грозит тюремное заключение.
Источник: полиция Львовщины
Инцидент произошел около 10:00. Злоумышленника задержали и изъяли у него таблетки.
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Как задержали наркоторговца
- Правоохранители около 10:00 задержали 34-летнего местного жителя.
- Злоумышленник в то время продавал наркотики под открытым небом.
- К задержанию присоединились бойцы батальона особого назначения полиции Львовщины.
- Полицейские обнаружили и изъяли у наркоторговца деньги и таблетки "Субитекс".
- Таблетки направили на экспертизу.
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за сбыт наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия.
Наркоторговца задержали, когда он продавал таблетки / Фото полиции Львовщины
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