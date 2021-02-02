В Червонограде, что на Львовщине, 2 февраля правоохранители с поличным задержали наркоторговца. Мужчина продавал наркотики прямо на улице. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Источник: полиция Львовщины

Инцидент произошел около 10:00. Злоумышленника задержали и изъяли у него таблетки.

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Как задержали наркоторговца

Правоохранители около 10:00 задержали 34-летнего местного жителя.

Злоумышленник в то время продавал наркотики под открытым небом.

К задержанию присоединились бойцы батальона особого назначения полиции Львовщины.

Полицейские обнаружили и изъяли у наркоторговца деньги и таблетки "Субитекс".

Таблетки направили на экспертизу.

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за сбыт наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия.



Наркоторговца задержали, когда он продавал таблетки / Фото полиции Львовщины