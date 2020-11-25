В Червонограде 24 ноября полицейские задержали злоумышленника, который требовал у местного жителя 100 тысяч гривен. 43-летний житель Одесской области угрожал убить мужчину и его семью, если не получит деньги.

Злоумышленник требовал деньги, которые мужчина якобы задолжал несколько лет назад. Он звонил жителю Червонограда с угрозами. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Интересно Наживаются на карантине: в НБУ рассказали об "онлайн-компенсациях" от мошенников

Как мужчина требовал у червоноградца деньги

В Червоноградский отдел полиции 16 ноября обратился местный житель. Он рассказал, что в течение нескольких дней к нему звонит неизвестный мужчина и требует 100 тысяч гривен.

Злоумышленник настаивал, что мужчина задолжал эти деньги несколько лет назад. При этом вымогатель угрожал червоноградцу убить его и семью, если не получит 100 тысяч гривен.

Правоохранители начали искать злоумышленника.

Сотрудники полиции 24 ноября задержали 43-летнего жителя Одесской области в одном из сел Радеховского района во время передачи части денег – 53 тысяч гривен и 500 долларов.



Злоумышленник угрожал мужчине убийством / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за вымогательство. Санкция статьи предусматривает наказание-от 3 до 7 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Следователи устанавливают обстоятельства и других людей, которые могли бы быть причастны к этому преступлению.



Мужчину задержали во время передачи части денег / Фото полиции Львовщины



Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины