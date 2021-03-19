В Червонограде оштрафовали многодетную маму: ее дети прогуливали школу
Червоноградская школа № 9, в которой обучаются дети-прогульщики / фейсбук
Суд в Червонограде оштрафовал 33-летнюю многодетную маму. Из-за постоянных прогулов школы ее детьми, директор учебного заведения обратился в полицию, а те – передали дело в суд.
Источник:ZAXID.NET
Суд постановил, что женщина должна уплатить 1700 гривен штрафа. Такое наказание женщина получила за прогулы ее детей и невыполнение родительских обязанностей. Она полностью признала свою вину.
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Сколько уроков прогуляли дети
В постановлении суда указано, что в течение февраля 2020 года в общеобразовательной школе №9 города Червонограда дети прогуляли:
- старшая дочь Светланы А. пропустила 121 урок;
- сын не присутствовал на 126 уроках;
- а младшая дочь не пришла в школу на 73 урока.
Все трое школьников не было на занятиях без уважительных причин пропуска занятий.
Из-за прогулов в полицию обратился директор школы, в которой учатся эти дети.
Привлекали ли эту женщину к ответственности ранее
- Это не первый случай, когда Светлану А. привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
- В 2020 году судья вынесла женщине предупреждение из-за того, что ее старшая дочь курила на территории колледжа.
- Но сейчас вынесла решение оштрафовать несознательную многодетную маму.
- Светлана А. может обжаловать это постановление через апелляцию.
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