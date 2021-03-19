Суд в Червонограде оштрафовал 33-летнюю многодетную маму. Из-за постоянных прогулов школы ее детьми, директор учебного заведения обратился в полицию, а те – передали дело в суд.

Суд постановил, что женщина должна уплатить 1700 гривен штрафа. Такое наказание женщина получила за прогулы ее детей и невыполнение родительских обязанностей. Она полностью признала свою вину.

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Сколько уроков прогуляли дети

В постановлении суда указано, что в течение февраля 2020 года в общеобразовательной школе №9 города Червонограда дети прогуляли:

старшая дочь Светланы А. пропустила 121 урок;

сын не присутствовал на 126 уроках;

а младшая дочь не пришла в школу на 73 урока.

Все трое школьников не было на занятиях без уважительных причин пропуска занятий.

Из-за прогулов в полицию обратился директор школы, в которой учатся эти дети.

Привлекали ли эту женщину к ответственности ранее