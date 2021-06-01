Водитель успел только недалеко отъехать от гаража. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Автобус загорелся посреди дороги
- В 5:27 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого.
- Там посреди дороги загорелся пассажирский автобус Karosa.
- Не теряя ни минуты, на место происшествия выехали червоноградские пожарные.
- По информации ZAXID.NET, водитель успел только недалеко отъехать от гаража.
- Он должен был ехать за пассажирами, работниками одного из местных предприятий.
- Спасатели локализовали пожар в 5:38, а полностью потушили – в 6:03.
- Однако огонь из автобуса перебросился на грузовик Renault.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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В результате пожара автобус полностью сгорел
Огонь полностью уничтожил автобус на площади 40 квадратных метров. Грузовик пострадал несколько меньше – пламя повредило обшивку прицепа, 2 колеса, раму и 2 зеркала заднего вида. Пожарным удалось спасти автомобиль и прицеп.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал – пассажиров в салоне не было, а водитель успел вовремя выйти. К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.