Водитель успел только недалеко отъехать от гаража. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Автобус загорелся посреди дороги

В 5:27 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого.

Там посреди дороги загорелся пассажирский автобус Karosa.

Не теряя ни минуты, на место происшествия выехали червоноградские пожарные.

По информации ZAXID.NET, водитель успел только недалеко отъехать от гаража.

Он должен был ехать за пассажирами, работниками одного из местных предприятий.

Спасатели локализовали пожар в 5:38, а полностью потушили – в 6:03.

Однако огонь из автобуса перебросился на грузовик Renault.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

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В результате пожара автобус полностью сгорел

Огонь полностью уничтожил автобус на площади 40 квадратных метров. Грузовик пострадал несколько меньше – пламя повредило обшивку прицепа, 2 колеса, раму и 2 зеркала заднего вида. Пожарным удалось спасти автомобиль и прицеп.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал – пассажиров в салоне не было, а водитель успел вовремя выйти. К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.