Выехал за пассажирами: в Червонограде посреди дороги дотла сгорел автобус – фото

1 июня 2021 , 07:48
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Червонограде 1 июня посреди дороги загорелся автобус Karosa. Он ехал за работниками одного из местных предприятий. В результате пожара авто сгорело дотла.

Водитель успел только недалеко отъехать от гаража. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Автобус загорелся посреди дороги

  • В 5:27 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого.
  • Там посреди дороги загорелся пассажирский автобус Karosa.
  • Не теряя ни минуты, на место происшествия выехали червоноградские пожарные.
  • По информации ZAXID.NET, водитель успел только недалеко отъехать от гаража.
  • Он должен был ехать за пассажирами, работниками одного из местных предприятий.
  • Спасатели локализовали пожар в 5:38, а полностью потушили – в 6:03.
  • Однако огонь из автобуса перебросился на грузовик Renault.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

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В результате пожара автобус полностью сгорел

Огонь полностью уничтожил автобус на площади 40 квадратных метров. Грузовик пострадал несколько меньше – пламя повредило обшивку прицепа, 2 колеса, раму и 2 зеркала заднего вида. Пожарным удалось спасти автомобиль и прицеп.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал – пассажиров в салоне не было, а водитель успел вовремя выйти. К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.

Автор: Ольга Котів