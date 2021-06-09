Злоумышленники проникли в больницу ночью. К счастью, грабителям ничего не удалось украсть.
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В Червонограде пытались ограбить больницу
- В ночь с 5 на 6 июня злоумышленники пытались ограбить Червоноградскую городскую центральную больницу.
- Им удалось проникнуть на первый этаж медучреждения.
- Однако в этот момент сработала охранная сигнализация.
- Воры испугались и убежали. Пока неизвестно, кто именно пытался ограбить медучреждение.
- По информации главного врача Игоря Грондзаля, грабители успели прихватить ноутбук и дерматоскоп.
- Однако они почему-то оставили краденые вещи на территории медучреждения.
Смотрите видео, как в Червонограде пытались ограбить городскую больницу: