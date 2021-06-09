В Червонограде пытались ограбить городскую больницу: видео

9 июня 2021 , 14:56
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Источник:

Бужнет

Неизвестные злоумышленники 6 июня пытались ограбить Червоноградскую городскую центральную больницу. Воров спугнула сигнализация.

Злоумышленники проникли в больницу ночью. К счастью, грабителям ничего не удалось украсть.

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В Червонограде пытались ограбить больницу

  • В ночь с 5 на 6 июня злоумышленники пытались ограбить Червоноградскую городскую центральную больницу.
  • Им удалось проникнуть на первый этаж медучреждения.
  • Однако в этот момент сработала охранная сигнализация.
  • Воры испугались и убежали. Пока неизвестно, кто именно пытался ограбить медучреждение.
  • По информации главного врача Игоря Грондзаля, грабители успели прихватить ноутбук и дерматоскоп.
  • Однако они почему-то оставили краденые вещи на территории медучреждения.

Смотрите видео, как в Червонограде пытались ограбить городскую больницу:

 

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Автор: Ольга Котів