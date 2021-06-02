Инцидент произошел в 16:21. В результате взрыва пожара не возникло.
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В квартире взорвался самогонный аппарат
- В 16:21 спасателям поступило сообщение, что в доме №22 на улице Клюсивской взорвалось техническое устройство.
- По информации "Над Бугом", это был самогонный аппарат.
- Инцидент произошел на кухне квартиры на 3 этаже 6-этажки.
- В результате взрыва травмировался 47-летний мужчина.
- Он получил тяжелые ожоги. По словам очевидцев, пострадавший потерял много крови.
- Спасатели оказали мужчине домедицинскую помощь.
- Его отнесли в карету скорой. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.
- Взрыв выбил окно в квартире, однако разрушения опорных конструкций дома не произошло.
- К работам привлекли 2 единицы спецтехники и 8 сотрудников ГСЧС.
В квартире взорвался самогонный аппарат / Фото ГСЧС Львовщины
Мужчина сильно травмировался / Фото ГСЧС Львовщины
Медики оказали помощь пострадавшему / Фото ГСЧС Львовщины