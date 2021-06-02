В Червонограде в квартире взорвался самогонный аппарат: мужчина получил тяжелые ожоги – фото

2 июня 2021 , 08:33
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В одной из квартир жилого дома в Червонограде 1 июня взорвался самогонный аппарат. Мужчина, который в тот момент находился рядом, получил тяжелые ожоги.

Инцидент произошел в 16:21. В результате взрыва пожара не возникло.

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В квартире взорвался самогонный аппарат

  • В 16:21 спасателям поступило сообщение, что в доме №22 на улице Клюсивской взорвалось техническое устройство.
  • По информации "Над Бугом", это был самогонный аппарат.
  • Инцидент произошел на кухне квартиры на 3 этаже 6-этажки.
  • В результате взрыва травмировался 47-летний мужчина.
  • Он получил тяжелые ожоги. По словам очевидцев, пострадавший потерял много крови.
  • Спасатели оказали мужчине домедицинскую помощь.
  • Его отнесли в карету скорой. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.
  • Взрыв выбил окно в квартире, однако разрушения опорных конструкций дома не произошло.
  • К работам привлекли 2 единицы спецтехники и 8 сотрудников ГСЧС.


В квартире взорвался самогонный аппарат / Фото ГСЧС Львовщины


Мужчина сильно травмировался / Фото ГСЧС Львовщины


Медики оказали помощь пострадавшему / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів