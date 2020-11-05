В Червонограде на Львовщине 5 ноября в жилом доме случился пожар, который чуть не унес жизнь владельца квартиры. 54-летний мужчина заснул и едва не сгорел заживо.

Пожар возник около 8:50 в жилом доме на улице Черновола. Загорелась квартира на первом этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.

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Как случился пожар

Пожарным позвонили местные жители и рассказали, что на улице Черновола произошел пожар. Пожарные сразу выехали на место вызова.

Там они увидели, что из окон квартиры на первом этаже идет густой черный дым.

Не теряя ни минуты, чрезвычайники надели средства защиты органов дыхания и начали тушить огонь.

Пожар локализовали в 9:02, а уже через 10 минут пламя полностью потушили.

Над ликвидацией пожара работали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.



Пожар возник около 8: 50 / Фото ГСЧС Львовской области

Что случилось с владельцем квартиры

В квартире спасатели обнаружили 54-летнего владельца квартиры. Мужчина мирно спал и даже не понял, что его дом горит.

Чрезвычайники разбудили жителя квартиры и отвели его к медикам. Мужчина после осмотра врачами отказался от медицинской помощи. Он в результате пожара не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

Правоохранители расследуют причину возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовской области