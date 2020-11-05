В Червонограде загорелась квартира: владелец мирно спал и едва не погиб – фото
В Червонограде на Львовщине 5 ноября в жилом доме случился пожар, который чуть не унес жизнь владельца квартиры. 54-летний мужчина заснул и едва не сгорел заживо.
Пожар возник около 8:50 в жилом доме на улице Черновола. Загорелась квартира на первом этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.
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Как случился пожар
- Пожарным позвонили местные жители и рассказали, что на улице Черновола произошел пожар. Пожарные сразу выехали на место вызова.
- Там они увидели, что из окон квартиры на первом этаже идет густой черный дым.
- Не теряя ни минуты, чрезвычайники надели средства защиты органов дыхания и начали тушить огонь.
- Пожар локализовали в 9:02, а уже через 10 минут пламя полностью потушили.
- Над ликвидацией пожара работали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Пожар возник около 8: 50 / Фото ГСЧС Львовской области
Что случилось с владельцем квартиры
В квартире спасатели обнаружили 54-летнего владельца квартиры. Мужчина мирно спал и даже не понял, что его дом горит.
Чрезвычайники разбудили жителя квартиры и отвели его к медикам. Мужчина после осмотра врачами отказался от медицинской помощи. Он в результате пожара не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.
Правоохранители расследуют причину возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовской области
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