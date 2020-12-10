В Червонограде 9 декабря в одной из средних школ города школьник распылил слезоточивый газ во время урока. Из школы эвакуировали 400 человек.

Инцидент произошел около 13:00. Школьник рассматривал газовый баллончик и случайно сломал его. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Учительница ударила ученика перед всем классом на Львовщине: ее уволили с работы Как школьник распылил слезоточивый газ на уроке В одной из средних школ города около 13:00 17-летний школьник распылил содержимое газового баллончика в классе.

В связи с этим из школы эвакуировали 400 человек – школьников и учителей. Учебный процесс сорвался на 3 часа.

Правоохранители опросили ученика 11 класса в присутствии его матери.

Школьник рассказал, что во время урока он рассматривал газовый баллончик.

Пластиковый предохранитель случайно сломался, поэтому газ и распылился. Кто пострадал в результате происшествия Медики сейчас обследуют 5 школьников. Врачи определяют их точные диагнозы. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Также полицейские решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Из школы эвакуировали 400 человек / Фото полиции Львовщины