Червоноградский школьник распылил слезоточивый газ во время урока: фото
В Червонограде 9 декабря в одной из средних школ города школьник распылил слезоточивый газ во время урока. Из школы эвакуировали 400 человек.
Инцидент произошел около 13:00. Школьник рассматривал газовый баллончик и случайно сломал его. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как школьник распылил слезоточивый газ на уроке
- В одной из средних школ города около 13:00 17-летний школьник распылил содержимое газового баллончика в классе.
- В связи с этим из школы эвакуировали 400 человек – школьников и учителей. Учебный процесс сорвался на 3 часа.
- Правоохранители опросили ученика 11 класса в присутствии его матери.
- Школьник рассказал, что во время урока он рассматривал газовый баллончик.
- Пластиковый предохранитель случайно сломался, поэтому газ и распылился.
Кто пострадал в результате происшествия
Медики сейчас обследуют 5 школьников. Врачи определяют их точные диагнозы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Также полицейские решают вопросы правовой квалификации происшествия.
Из школы эвакуировали 400 человек / Фото полиции Львовщины
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