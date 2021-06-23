Искренне раскаялась: во Львове чиновницу Госпродпотребслужбы за взяточничество лишь оштрафовали

Во Львове СБУ 17 февраля задержала на взятке начальницу одного из отделов Госпродпотребслужбы Львовщины. Женщине грозило заключение, однако суд решил ее только оштрафовать.

Наталья Бальцар требовала 8 тысяч гривен взятки от предпринимателя, который продавал аксессуары к технике Apple. Ее задержали после передачи денег.

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Чиновница взяла 8 тысяч гривен взятки

Начальницу отдела рыночного надзора управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы во Львовской области Наталью Бальцар задержали на взятке 17 февраля 2021 года.

Правоохранители установили, что 3 февраля во Львове она встретилась с поставщиком несертифицированных аксессуаров к технике Apple.

Чиновница предложила мужчине дать ей 8 тысяч гривен взятки за непривлечение его к ответственности.

Уже 17 февраля Бальцар встретилась с предпринимателем во второй раз и получила от него деньги.

За эту взятку она пообещала не включать магазин львовянина iShope в план рыночного надзора Госпродпотребслужбы.

При получении денег от предпринимателя чиновницу задержали полицейские.

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Женщина признала свою вину

Во время судебного заседание 17 июля чиновница искренне раскаялась. Она попросила суд строго ее не наказывать. В судебном приговоре говорится, что после задержания на взятке женщина уволилась из Госпродпотребслужбы. Однако она получила положительную характеристику от бывших коллег.

Судья Галицкого районного суда Виталий Стрельбицкий принял во внимание то, что чиновница признала свою вину. Также он не обнаружил отягчающих обстоятельств по данному делу. Стрельбицкий назначил женщине за взяточничество лишь штраф – 34 тысячи гривен.

Правоохранители сообщили Натальи Бальцар о подозрении в "принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Ей грозило от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.