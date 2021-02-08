Львов 8 января обильно покрыло снежными заносами. Из-за сильной нагрузки коммунальные службы не успевают расчищать улицы города. Поэтому львовские чиновники вышли в центр Львова, чтобы освободить его от снега.

Метель на Львовщине не утихнет. Поэтому мэр Львова Андрей Садовый призывает горожан присоединиться к общегородской уборке улиц от снега.

Актуально Кризисные ситуации должны научить нас объединяться, – Садовый рассказал о метели во Львове

Работники мэрии убирают снег в центре Львова

Городской глава рассказал, что прогноз погоды на эту неделю неутешительный.

Видимо, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь. Сегодня в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку,

– рассказал мэр.

Именно поэтому, как отметил Садовый, львовяне, ТСЖ, управляющие компании и владельцы предприятий также должны организоваться и расчистить снег возле своих территорий и помещений.

"Такое количество снега не является привычным для нашей общины. Но объединившись, можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений. До встречи на наших улицах!"– подытожил городской голова.

Обратите внимание! На Львовщине в течение суток выпало более 30 сантиметров снега. Поэтому местные коммунальные службы будут работать круглосуточно в усиленном режиме.