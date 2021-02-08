Чиновники расчищают снег в центре Львова: львовян призывают присоединиться
Львов 8 января обильно покрыло снежными заносами. Из-за сильной нагрузки коммунальные службы не успевают расчищать улицы города. Поэтому львовские чиновники вышли в центр Львова, чтобы освободить его от снега.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Метель на Львовщине не утихнет. Поэтому мэр Львова Андрей Садовый призывает горожан присоединиться к общегородской уборке улиц от снега.
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Работники мэрии убирают снег в центре Львова
Городской глава рассказал, что прогноз погоды на эту неделю неутешительный.
Видимо, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь. Сегодня в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку,
– рассказал мэр.
Именно поэтому, как отметил Садовый, львовяне, ТСЖ, управляющие компании и владельцы предприятий также должны организоваться и расчистить снег возле своих территорий и помещений.
"Такое количество снега не является привычным для нашей общины. Но объединившись, можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений. До встречи на наших улицах!"– подытожил городской голова.
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