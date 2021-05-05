Мост через реку Западный Буг в селе Гаёк обвалился 3 мая. Его построили еще в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.
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Обвал моста – чрезвычайная ситуация объектного уровня
Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик рассказал, что областная комиссия ТЭБ и ЧС классифицировала обвал моста в селе Гаёк как чрезвычайную ситуацию объектного уровня.
Во время заседания комиссии представителям департамента дорожного хозяйства и Службы автомобильных дорог поручили в течение 3 месяцев вне очереди обследовать все аварийные мосты области. Кроме этого, служба должна предоставить на утверждение патрульной полиции конечную схему объезда аварийного участка.
- Для крупногабаритного транспорта: дороги Радехов – Червоноград – Великие Мосты – Гаёк и Радехов – Лопатин – Буск – Львов.
- Для легковых автомобилей, "скорых", автобусов и т.д.: дорога Долина – Селец – Старый Добротвор – Гаёк.
Годик поручил Службе автомобильных дорог приступить к началу аварийно-восстановительных работ. Также перед мостом необходимо установить дорожные знаки объезда участка, согласно утвержденной схеме. На подъезде к разрушенной переправе круглосуточно будут дежурить правоохранители.
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На месте обрушения моста продолжаются демонтажные работы
В Службе автомобильных дорог рассказали, что на месте обрушения моста уже идут демонтажные работы.
Вследствие разрушения моста нанесен большой вред жителям и гостям региона, а именно: прекращено межобластное автомобильное и пригородное автобусное сообщение, движение общественного транспорта, затруднены грузовые перевозки критически важных грузов и товаров,
– отметили в службе.
Для объезда разрушенной переправы уже установили все соответствующие дорожные знаки. Сейчас рабочие начали демонтаж разрушенных элементов моста и подготовку к проведению аварийно-восстановительных работ.
Смотрите фото разрушенного моста / Фото Службы автомобильных дорог Львовщины
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Вероятной причиной обрушения моста является движение грузовиков
По мнению кандидата технических наук Максима Коваля, разрушение моста вызвала безответственность водителей. Из-за аварийного состояния переправы здесь был запрещено движение грузовиков. Однако несмотря на это водители многотонного транспорта продолжали по ней курсировать.