Мост через реку Западный Буг в селе Гаёк обвалился 3 мая. Его построили еще в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

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Обвал моста – чрезвычайная ситуация объектного уровня

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик рассказал, что областная комиссия ТЭБ и ЧС классифицировала обвал моста в селе Гаёк как чрезвычайную ситуацию объектного уровня.

Во время заседания комиссии представителям департамента дорожного хозяйства и Службы автомобильных дорог поручили в течение 3 месяцев вне очереди обследовать все аварийные мосты области. Кроме этого, служба должна предоставить на утверждение патрульной полиции конечную схему объезда аварийного участка.

Для крупногабаритного транспорта: дороги Радехов – Червоноград – Великие Мосты – Гаёк и Радехов – Лопатин – Буск – Львов.

Для легковых автомобилей, "скорых", автобусов и т.д.: дорога Долина – Селец – Старый Добротвор – Гаёк.

Годик поручил Службе автомобильных дорог приступить к началу аварийно-восстановительных работ. Также перед мостом необходимо установить дорожные знаки объезда участка, согласно утвержденной схеме. На подъезде к разрушенной переправе круглосуточно будут дежурить правоохранители.

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На месте обрушения моста продолжаются демонтажные работы

В Службе автомобильных дорог рассказали, что на месте обрушения моста уже идут демонтажные работы.

Вследствие разрушения моста нанесен большой вред жителям и гостям региона, а именно: прекращено межобластное автомобильное и пригородное автобусное сообщение, движение общественного транспорта, затруднены грузовые перевозки критически важных грузов и товаров,

– отметили в службе.

Для объезда разрушенной переправы уже установили все соответствующие дорожные знаки. Сейчас рабочие начали демонтаж разрушенных элементов моста и подготовку к проведению аварийно-восстановительных работ.

Смотрите фото разрушенного моста / Фото Службы автомобильных дорог Львовщины

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Вероятной причиной обрушения моста является движение грузовиков

По мнению кандидата технических наук Максима Коваля, разрушение моста вызвала безответственность водителей. Из-за аварийного состояния переправы здесь был запрещено движение грузовиков. Однако несмотря на это водители многотонного транспорта продолжали по ней курсировать.

Обратите внимание! Мост, который обрушился в селе Гаёк, планировали ремонтировать летом 2021 года. Его внесли в программу восстановления, в рамках которой на Львовщине должны восстановить 50 мостов.