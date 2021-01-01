В Славском на Львовщине, спасатели 1 января снимали людей из канатной дороги, которая внезапно остановилась. Им удалось снять все 74 человека, которые находились на подъемнике.

Среди всех спасенных есть 13 детей и 3 беременных женщины. Видео спасения опубликовали в телеграм-канале ГСЧС Львовщины. Интересно В Славском остановилась канатная дорога: люди оказались в ловушке – фото Чрезвычайники начали спасение в 14:20. Полностью завершили работу в 16:05. В ГСЧС отметили, что температура воздуха была 1 градус тепла. Как спасатели снимали людей из подъемника в Славском: смотрите видео Инцидент в Славском: коротко В ГСЧС рассказали, что инцидент произошел на канатной дороге на гору Тростян возле базы "Динамо", сообщает ZAXID.NET.

Авария произошла из-за того, что вышла из строя трансформаторная подстанция. Там пытались подключить электрогенератор. Но это не удалось сделать, ведь нужно было много времени.

К работе привлекли 16 спасателей и 2 единицы техники.