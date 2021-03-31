Во Львове 30 марта нашли мертвой 19-летнюю студентку Дарью Косенок. По данным правоохранителей, девушку ножом убил ее парень. Знакомые Дарьи отмечают, что она любила жизнь и хотела стать переводчицей.

Девушка училась на втором курсе филологического факультета ЛНУ по специализации "персидский язык". Декан ее факультета Святослав Пилипчук отметил, что у Дарьи были хорошие оценки.

Важно Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок

Что известно о Дарье Косенок

19-летняя девушка родом из Каменского, Днепропетровской области. Но 2 года назад она переехала во Львов и поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Как сообщил декан ее факультета, Дарья намеревалась работать переводчиком.

У нее были лучшие оценки, особенно по основному языку – персидскому. Была оживленной, энергичной, веселой, как все одногруппники отмечают, человек – жизнелюб,

– отметил Пилипчук.

Девушка жила в общежитии и встречалась со своим сверстником. Парень Дарьи из Житомира, ранее он окончил колледж, но нигде не работал. Их отношения длились 2 года.

Детали убийства 19-летней студентки

29 марта парень Дарьи арендовал квартиру почти в центре Львова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как студентка с парнем вошли в квартиру. После обеда связи с девушкой уже не было. Ее мать, которая живет в Днепропетровской области, позвонила в полицию на следующее утро.

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А уже вечером 30 марта окровавленное тело девушки нашла в спальне хозяйка квартиры, которая пришла за оплатой. На теле девушки было 9 ножевых ранений. Соседи говорят, что криков или звуков борьбы из квартиры не было слышно.

Подозреваемого в убийстве задержали

Уже через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки. В полиции отметили, что он пытался сбежать из Львова. Сначала он поехал в Дрогобыч, а оттуда – в Сходницу. Там его и нашли полицейские.

Мы с ним общались, он объяснил, что конфликт возник на бытовой почве. В дальнейшем ему уже трудно объяснить свои действия,

– рассказал начальник Львовского районного управления полиции Павел Герасим.

Известно, что Дарью похоронят в ее родном городе. Родные девушки уже выехали во Львов.