У Львова есть чем удивить не только туристов, но и самих львовян. Поэтому следует чуть внимательнее присмотреться к улочкам города. Где погулять во Львове и какие невероятные места увидеть – читайте в нашем материале.

Львов наполнен великолепными кофейнями, в которых подают неожиданные блюда и наливки, старинными узенькими улочками и увлекательной архитектурой, сообщает 24 канал.

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Что посмотреть во Львове и куда пойти погулять – список лучших мест

Во Львов стоит ехать хотя бы из-за того, что такого атмосферного города в Украине больше нет, ведь здесь каждый дом, квартал и переулок дышат историей. Они хранят память о том, что происходило много веков назад. Именно это и создает неповторимый шарм Львова, которым любуются туристы. Город Льва – неповторим. Если вы сюда приедете хоть раз, то обязательно захотите вернуться!

Площадь Рынок

Конечно, мы не можем обойти вниманием популярные туристические места во Львове. Площадь Рынок – это сердце города. Самая известная площадь Львова расположена в самом центре. От нее расходятся улочки, усеянные разнообразными тематическими кафе и ресторанами. Здесь обычно всегда играют уличные музыканты. Они создают невероятную атмосферу древнего города.

Где найти: Площадь Рынок расположена в центре города.



Площадь Рынок во Львове

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Каток на площади Рынок

Зимой во Львове на площади Рынок установили каток под открытым небом. Здесь все желающие могут покататься на коньках. График работы катка – с 10:00 до 21:00 с перерывами на чистку льда, которые длятся 30 – 40 минут.

Стоимость билетов:

С понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен.

С пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 150 гривен, а детские – 110 гривен.



Каток на площади Рынок

Ратуша

Ратуша – отличное место для осмотра центральной части города с высоты. Ни один турист не сможет обойти ее взглядом, ведь Львовская ратуша расположена на площади Рынок – в эпицентре туристической жизни. Ратуша – самая высокая в Украине. Ее высота составляет 65 метров, поэтому из Ратуши хорошо виден чуть ли не весь город. Обязательно посетите это место, чтобы насладиться красивыми видами.

Где найти: площадь Рынок, 1.



Вид на Львов из Ратуши днем



Вид на Львов из Ратуши вечером

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Итальянский дворик

В самом сердце города Льва расположен Итальянский дворик. Здесь можно отдохнуть от шумных улиц, которые всегда наполнены туристами, и попить кофе в уютной кофейне. Кроме этого, лучшего места для романтической фотосессии и не придумаешь!

Вход на территорию Итальянского дворика стоит всего 10 гривен, а вход в музей – 30 гривен.

Из-за пандемии коронавируса сейчас Итальянский дворик закрыт. Однако верим, что скоро все будет, как раньше, и мы сможем послушать джазовые или классические концерты, которые будут звучать в этом уголке для отдыха.

Где найти: площадь Рынок, 6.



Итальянский дворик во Львове

Высокий замок

Еще одно удивительно популярное среди туристов место – Высокий замок. Быть во Львове и не подняться на него – это как в Киеве не увидеть Крещатик.

Высокий замок – это самая высокая точка Львова, высота горы – 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. Застраивать гору начали еще в 13 веке. Ее начали называть "Замковой" или "Высоким замком", когда сам замок построили и его стало хорошо заметно с окрестных территорий.



Высокий замок – это на самом деле гора, а не замок

В 17 веке замок штурмовали шведские войска, которые проходили через Львов. С тех пор твердыня начала разрушаться. Век за веком к сохранению замка никто не прилагался. Камнями с горы мостили львовские улочки, а оборонительные сооружения разобрали, чтобы построить в городе каменицы. Сейчас из замковых укреплений осталась лишь небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самых любимых смотровых площадок для львовян и гостей города. И это неудивительно, ведь вид с горы – действительно невероятный.



Вид на Львов из Высокого замка

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Львовская опера

Львовский театр оперы и балета является одной из самых архитектурно выразительных достопримечательностей Львова. Изящное сооружение оперы удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством. Однако туристы фотографируются возле него не только по этой причине. Здание театра изображено на 20-гривневой купюре, поэтому гости города любят делать здесь селфи таким образом, чтобы одновременно было видно изображение на банкноте и сам театр.

Как и все театры, Львовскую оперу закрывали на карантин. Однако сейчас, в период рождественских праздников, здесь состоятся замечательные премьеры, которые мы очень советуем посетить.

Где найти: проспект Свободы, 1.



Оперный театр во Львове

На площади перед Львовским оперным театром 18 декабря зажгли главную елку города. 18-метровую лесную красавицу привезли из села Опаки Дрогобычского района. Ее украсили праздничной иллюминацией.



На площади перед Оперным театром установили елку

Лычаковское кладбище

Обычно, кладбища – это не туристические места, однако не во Львове. Лычаковское кладбище – не просто место для захоронения, а историко-культурный музей-заповедник. Надгробные скульптуры, которые стоят здесь – это настоящие произведения искусства.



Лычаковское кладбище во Львове

Самые старые захоронения на Лычаковском кладбище датируются концом 18 века. В основном здесь хоронили известных людей. На Лычаковском кладбище похоронены польский писатель Артур Гротгер и его возлюбленная баронесса Ванда Монне. Также здесь нашли свой покой Иван Франко, Соломия Крушельницкая и Маркиян Шашкевич.

Уже в наше время на Лычаковском кладбище похоронили активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и генерал-майора Сергея Кульчицкого, который погиб в зоне АТО.

Где найти: улица Мечникова, 33.

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Лычаковское кладбище во Львове

Маленькие рождественские ярмарки

В 2021 году формат проведения рождественских ярмарок во Львове изменили, чтобы адаптировать его к карантинным требованиям. С 14 декабря в городе стартовала праздничная уличная торговля, где можно купить сувениры и еду.

Достопримечательностей теперь вдвое меньше, чем обычно. Это сделали для того, чтобы избежать скопления людей. Точки праздничной уличной торговли разместили в разных локациях Львова.

проспект Свободы,

площадь Рынок,

улица Курбаса,

улица Галицкая и в проезде Кривая липа,

вероятно их разместят на улице Братьев Рогатинцев и площади Мытной.

Советуем посетить львовские рождественские ярмарки, чтобы почувствовать неповторимую атмосферу Рождества в городе Льва.



Во Львове открыли традиционные рождественские ярмарки

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких – это необычайное здание в стиле классицизма, которое построили в 19 веке. Инициатором создания дворца стала известная семья Потоцких. Общая площадь строения – 3,1 тысячи метров.

Раньше на месте дворца Потоцких был небольшой охотничий дом. Сейчас здесь расположен музей. В одном из залов дворца регистрируют браки, а в других можно насладиться живописью и скульптурой авторства известных мастеров. Цены на посещение варьируются от 15 гривен – для детей и до 300 гривен – для группы туристов с экскурсией на иностранном языке. Обычный взрослый билет стоит 70 гривен.

К сожалению, сейчас дворец закрыт на карантин, однако после его окончания двери снова будут открыты для посетителей.

Где найти: улица Коперника, 15

Армянский квартал

Львов стал прибежищем армян в далеком 13 веке. Изгнанные со своих земель, они искали новый дом и прибыли во Львов. Все достопримечательности этого народа можно увидеть на улице Армянской.

Армянский квартал – один из старейших во Львове. Он расположен рядом с Площадью Рынок и проспектом Свободы. Самая известная достопримечательность архитектуры, которую можно здесь увидеть, – Армянский собор, который построили еще в 1356 году. Возведение собора началось на месте деревянной церкви. Скорее всего, в строительстве участвовали армянские мастера, ведь сооружение во многом похоже на соборы Армении. В советские времена здесь было хранилище. Сегодня проходят литургии для верующих Армянской апостольской церкви. Возле собора расположен ресторан Mons Pius, который привлекает своим оранжевым фасадом всех туристов.

Где найти: улица Армянская.

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Армянский собор

"Океанариум Львов"

В конце лета во Львове открылся океанариум, который позволил всем желающим прикоснуться к миру морских обитателей. Здесь можно увидеть, как жители морей и океанов сосуществуют между собой. Посетители океанариума имеют возможность полюбоваться лабиринтами аквариумов, в которых живут разноцветные рыбы, черепахи, кораллы и другие морские обитатели.

Билет для детей в возрасте от 3 до 14 лет стоит 150 гривен, студентов – 200 гривен, а для взрослых – 250 гривен. Океанариум работает с 10:00 до 15:00 в понедельник, со вторника по пятницу – с 10:00 до 20:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 20:30. Однако нужно помнить, что касса закрывается за пол часа до конца рабочего дня.

Где найти: проспект Шевченко, 8



Океанариум открылся во Львове летом

Дом ученых

Дом ученых – это одно из красивейших сооружений Львова. Такое название дом получил благодаря тому, что теперь он принадлежит профсоюзу работников образования и науки, хотя в прошлом здесь действовали казино.

Здание интересно не только экстерьером, выполненным в стиле среднеевропейского барокко, но и удивительной внутренней отделкой с использованием резного дерева. Интересно, что именно здесь сняли сцену с кардиналом для фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Сейчас дом открыт для посетителей, цена билета – 30 гривен. Также здесь регулярно проходят балы.

Где найти: улица Листопадового Чина, 6.



Дом ученых

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Нетуристические места Львова

Настоящая душа Львова открывается тем сорвиголовам, которые смогли вырваться из замкнутого круга зданий, примыкающих к Площади Рынок, и затерялись среди кривых улочек Старого города, не боясь заглядывать во дворики.

Роскошные виллы на улице Генерала Чупринки

Трамвай № 2 унесет вас из шумного центра в тишину старинных окрестностей, где среди роскошных вилл наступит прозрение: Львов может быть тихим.



Улица Генерала Чупринки

Улица Генерала Чупринки тянется от костела святой Марии Магдалины (ныне Дом органной и камерной музыки) до улицы Академика Рудницкого. Ней совсем не гуляют туристы. Видимо, именно поэтому улица Генерала Чупринки до сих пор сохранила дух времени. Здесь не встретишь десятков шумных ресторанов и кафе, как на площади Рынок.

Когда-то этот район назывался Кастеловка. Его близость к центру Львова подтолкнула к строительству новых домов в конце 19 века. Неуемная фантазия архитекторов щедро выплеснулась на улицу Генерала Чупринки в виде множества вилл и особняков, которые строили для тогдашней львовской интеллигенции.

Одна из наиболее примечательных зданий – дом-замок на Генерала Чупрынки под номером 50 – 52. Особняк и сейчас используется по назначению – здесь в квартирах живут обычные львовяне.



Дом-замок на улице Генерала Чупринки, 50-52

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Пластилиновый дом

"Пластилиновый дом" – это произведение современных дизайнеров, которое напоминает творение Гауди. Он расположен на улице Цетнеровка, что недалеко от Лычаковского парка.

Хозяину в наследство достался совершенно неприметный особняк, который он отдал на обновление местному архитектору Николаю Сенику. Теперь здание выглядит абсолютно нереалистично на фоне обычных польских особняков, и жаль, что о нем мало кто знает.

Где найти: улица Цетнеровка, 16.

Пластилиновый дом во Львове

Университет безопасности жизнедеятельности

Львовские университеты незаслуженно лишены внимания туриста. Величественное здание Львовского университета безопасности жизнедеятельности похоже на замок. Она ничем не уступает известному Черновицкому университету, который является главной туристической визитной карточкой столицы Буковины.



Львовский университет безопасности жизнедеятельности

Сооружение в середине 19 века строил тот же архитектор, что и здание австрийского парламента и венского арсенала. Здесь размещался Дом для инвалидов Галичины, которые были искалечены в войнах. Главный недостаток университета как объекта для туристов – он работает в закрытом режиме, поскольку подчиняется Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В карантин сюда можно было попасть каждое воскресенье. На территории университета есть часовня, где проводятся богослужения. Людей, отправлявшихся на литургию, обязательно сюда пускали.

Где найти: Клепаровская, 35.



Часовня при университете

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Львовские парки

Парки во Львове-это настоящая гордость города, ведь их очень много и все они невероятно красивы. Стрыйский парк может удивить туристов своей садовой архитектурой.



Стрыйский парк

Парк "Вознесения" (бывший цесарский лес или Кайзервальд) начинается с горы Льва и упирается в знаменитый Шевченковский гай – этнокомплекс под открытым небом, где проводят различные праздники и гуляния.

Зимой здесь очень хорошо гулять по заснеженным аллеям, а летом – устраивать пикники на холмах, с которых открывается великолепный вид на жестяные и черепичные крыши Старого города.



Парк "Вознесения"

Совсем неизвестный туристам парк-Погулянка. Он усеян крутыми оврагами, которые покрыты массивными буками и спускаются с холмов улицы Пасечной. Лучшего места, чтобы отдохнуть от шумного города и не придумаешь.



Парк Погулянка

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Смотровые площадки

Во Львове всем туристам просто необходимо подняться как можно выше и насладиться красотой флюгеров и крыш. Ведь не увидев город с высоты, невозможно по-настоящему оценить его масштабы.

Башня Львовской ратуши и Высокий замок, с которых открывается вид на город, уже всем известны. Однако во Львове есть масса нестандартных мест, откуда город виден со свежего ракурса.

Во-первых, можно подняться на одну из башен церкви Святых Ольги и Елизаветы, что на углу улиц Городоцкой и Степана Бандеры. За совсем небольшие деньги со смотровой площадки собора открывается совершенно волшебный вид Львова.



Церковь Святых Ольги и Елизаветы

Альтернатива высокому замку-Лысая гора. Из нее, в отличие от раскрученного среди туристов Высокого замка, расстилается фантастическая панорама Старого города. При этом созерцать величие Львова совершенно не мешают деревья.



Вид на Львов с Лысой горы (или горы Князя Льва)

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Улица с несколькими названиями

В 2006 году во Львове состоялся первый фестиваль "Кинолев", который проводят до сих пор. Так, у города появилась новая традиция-к официальному названию архивной улицы стали ежегодно добавлять имя того, кому посвящен очередной фестиваль.

Теперь эта улица, кроме основной, имеет еще много названий: Бергмана, Феллини, Трюффо, Ильенко и Параджанова. Соответствующие таблички вешают на одном из зданий коротенькой архивной улицы.

Где найти: улица Архивная (между улицами Братьев Рогатинцев и валовой)



Улица Архивная во Львове

Мемориал Небесной Сотни

На улице Кривоноса открыли первый в Украине Мемориал Небесной Сотни. Его общая площадь составляет 0,9140 гектара, а мемориальная площадь – 550 метров квадратных. На площади еще планируют высадить 16 деревьев и 584 злаковых растений.

Сейчас здесь построили только мемориальную стелу и три смотровые площадки. Также на площади установили таблички с портретами 107 Героев Небесной Сотни, которые выгравированы на нержавеющей стали.

В будущем здесь планируют построить мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы.



Мемориал Небесной Сотни во Львове



Мемориал Небесной Сотни

Конечно, это далеко не все места во Львове, которые стоит посетить и увидеть. Каждая улица города Льва хранит в себе много тайн и неожиданных архитектурных творений, а мы лишь попытаться показать вам часть из них.

Открывайте Львов для себя! Желаем хороших путешествий!