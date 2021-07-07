Этот участок трассы Львов – Мукачево был очень узким. Другого варианта привести ее к 8-метровой ширине не было.

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Чтобы расширить трассу, разобрали часть опасной скалы

Служба автомобильных дорог Закарпатья 7 июля сообщила о завершении работ, которые длились около 2 месяцев. Участок трассы Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов был слишком узким для проезда, поэтому часть скалы пришлось разбить.

Это участок дороги Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, где ширину проезжей части следовало привести к габариту – 8 метров. 2 месяца продолжались сложные инженерные работы, сопровождавшиеся перекрытием движения,

– говорится в сообщении.

С другой стороны дороги пролегает железнодорожный путь, поэтому рабочим пришлось разбивать скалу. Кроме этого, она довольно опасно нависала над дорогой. Высота скалы составляет 30 метров, а протяженность – 130 метров. Ее разбивали отбойными молотками. Работы на трассе Львов – Мукачево выполняет подрядная компания ПБС.

Работы на этом участке начались 27 апреля 2021 года. Следующий этап ремонта трассы – устройство ровиков уширения, а затем – восстановление дорожного покрытия. Полностью завершить работы на этой дороге планируют до конца 2021 года.

Заметьте! В 2021 году Служба автомобильных дорог в Закарпатье в рамках программы Президента "Большая стройка" завершает восстановление самого длинного маршрута области от Мукачево до границы с Ивано-Франковщиной. Общая длина трех участков, которые остаются в работе, составляет 40 километров.



На трассе Львов – Мукачево разбили часть скалы / Фото Службы автодорог Закарпатья

Она опасно нависала над дорогой / Фото Службы автодорог Закарпатья



С другой стороны трассы – железнодорожный путь / Фото Службы автодорог Закарпатья



Работы планируют завершить до конца года / Фото Службы автодорог Закарпатья