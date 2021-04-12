Чудом выжил: во Львове 33-летний музыкант выпал из окна 5 этажа
Львовский скрипач 12 апреля выпал из окна 5 этажа. 33-летний мужчина чудом выжил, но получил тяжелые травмы. . По словам медиков, пострадавший был пьян. СМИ сообщают, что инциденту предшествовал конфликт.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент случился на улице Пасечной, 58. Мужчина сейчас находится в больнице.
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Скрипач выпал из окна 5 этажа и выжил
- Во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф рассказали, что около 4:00 медики получили вызов на улицу Пасечную, 58.
- Там с 5 этажа выпал 33-летний мужчина.
- Пострадавший выжил, однако получил тяжелые травмы.
- В частности медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, кататравму и перелом ноги.
- Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи Львова.
Причиной инцидента могла быть ссора
Медики не разглашают личных данных пострадавшего. Однако ZAXID.NET стало известно, что инцидент произошел с львовским скрипачом, который сотрудничал с оркестром "Виртуозы Львова".
Вероятно, причиной произошедшего был бытовой конфликт. Накануне мужчина поссорился со своей женой и пришел к родителям. Именно там случился этот неприятный инцидент.
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