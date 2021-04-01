В Перемышлянах 31 марта произошло жуткое ДТП – пешеход попал под колеса 2 автомобилей. К счастью, мужчина выжил. Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранители проводят расследование. Виновному в ДТП может грозить до 8 лет в тюрьме.

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Мужчина попал сразу под 2 машины

Около 21:00 в Перемышлянах на улице Галицкой водитель автомобиля Opel Meriva, 18-летний местный житель, сбил 33-летнего пешехода.

От удара мужчину отбросило на встречную полосу.

Там на него наехала машина Renault Laguna, за рулем которой находился 24-летний житель одного из сел района.

В результате аварии пешеход сильно травмировался. Его госпитализировали в реанимацию.

Важно! В темное время суток пешеходы и водители должны быть особенно осторожными во время движения. Водителям следует не отвлекаться от дороги и не превышать скорость. Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в отсутствии автомобилей.

Мужчина попал под колеса 2 автомобилей / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство по факту "нарушения правил безопасности дорожного движения". Виновному в ДТП может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовской области