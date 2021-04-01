Чудом выжил: во Львовской области мужчину переехали сразу 2 машины – фото
В Перемышлянах 31 марта произошло жуткое ДТП – пешеход попал под колеса 2 автомобилей. К счастью, мужчина выжил. Сейчас он находится в реанимации.
Источник:полиция Львовской области
Правоохранители проводят расследование. Виновному в ДТП может грозить до 8 лет в тюрьме.
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Мужчина попал сразу под 2 машины
- Около 21:00 в Перемышлянах на улице Галицкой водитель автомобиля Opel Meriva, 18-летний местный житель, сбил 33-летнего пешехода.
- От удара мужчину отбросило на встречную полосу.
- Там на него наехала машина Renault Laguna, за рулем которой находился 24-летний житель одного из сел района.
- В результате аварии пешеход сильно травмировался. Его госпитализировали в реанимацию.
Мужчина попал под колеса 2 автомобилей / Фото полиции Львовской области
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство по факту "нарушения правил безопасности дорожного движения". Виновному в ДТП может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовской области
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