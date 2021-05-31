Чумазые дети, крики и мухи в еде: патрульные составили протокол на 19-летнюю мать – фото

В Винниках патрульные составили на 19-летнюю мать протокол за невыполнение родительских обязанностей. Вид дома, в котором жили 2 маленьких детей, изрядно удивил правоохранителей – в еде были мухи, а вокруг царила антисанитария.

Патрульных вызвали прохожие. Они услышали в доме крики взрослых и плач детей.

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В доме была полная антисанитария

Патрульные получили вызов в Винники на улицу Богуна.

Неравнодушные местные жители, услышав крики и плач детей, сразу вызвали полицию.

Приехав на место, патрульные были поражены тем, что увидели.

В доме царила антисанитария, вокруг летали мухи, в частности насекомые ползали в тарелках с едой.

В доме были двое детей в возрасте 10 месяцев и 2 лет, их 19-летняя мать, пьяный 24-летний отец и больная бабушка.



Патрульных вызвали прохожие / Фото Патрульной полиции Львовщины



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Патрульные составили на мать протокол

Патрульные отметили, что условия проживания, которые были у 2 маленьких детей, несли опасность их здоровью и жизни. Поэтому правоохранители составили на женщину протокол за уклонение от выполнения родительских обязанностей.

За такое правонарушение женщине может грозить предупреждение или от 850 до 1 700 гривен штрафа. Патрульные сообщили об этом инциденте отдел ювенальной превенции и соцслужбу.



Правоохранители составили на женщину протокол / Фото Патрульной полиции Львовщины