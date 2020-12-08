Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своем самочувствии во время коронавируса. Политик утверждает, что сейчас чувствует себя нормально.

Городской голова не имеет высокой температуры. Об этом Садовый рассказал в эфире программы "Черное и белое", сообщает 24 канал.

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Чувствую, что такое коронавирус. Он немного энергию забирает, но пока держусь,

– признался Садовый.

Однако мэр отметил, что все равно работает дистанционно.

Коронавирус у Садового: что известно

Политик сообщил, что заразился коронавирусом 7 декабря. По словам Садового, первыми симптомами были незначительная слабость и першение в горле.

Мэр сдал анализы перед работой. ПЦР-тест подтвердил COVID-19.

Садовый остается дома на самоизоляции.

Обратите внимание! В конце октября в жены Садового Екатерины Кит и тещи также подтвердили коронавирус. Однако тогда политик несколько раз получал отрицательные тесты.