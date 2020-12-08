Чувствую, что такое коронавирус, энергию забирает, – Садовый о своем самочувствии
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своем самочувствии во время коронавируса. Политик утверждает, что сейчас чувствует себя нормально.
Городской голова не имеет высокой температуры. Об этом Садовый рассказал в эфире программы "Черное и белое", сообщает 24 канал.
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Чувствую, что такое коронавирус. Он немного энергию забирает, но пока держусь,
– признался Садовый.
Однако мэр отметил, что все равно работает дистанционно.
Коронавирус у Садового: что известно
- Политик сообщил, что заразился коронавирусом 7 декабря. По словам Садового, первыми симптомами были незначительная слабость и першение в горле.
- Мэр сдал анализы перед работой. ПЦР-тест подтвердил COVID-19.
- Садовый остается дома на самоизоляции.
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