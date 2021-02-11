Пустомитівський райсуд Львівської області виніс вирок 22-річному чоловікові, який повідомив поліцію про замінування залізничного вокзалу у Львові. Інформація виявилась неправдивою, тому зловмисника затримали.

Інцидент трапився у 2019 році. Чоловік повідомив поліцію про замінування вокзалу у стані сп'яніння.

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Як затримали псевдомінувальника вокзалу

22-річний житель села Містки зателефонував у поліцію 17 березня 2019 року.

Він розповів, що Головний залізничний вокзал Львова – замінований.

На місце виклику прибули правоохоронці та надзвичайники.

Вони евакуювали з вокзалу близько 1,5 тисячі людей.

Проте вибухівки на території так і не знайшли.

Повідомлення про замінування на кілька годин дестабілізувало роботу вокзалу.

Того ж дня правоохоронці встановили особу псевдомінувальника та затримали його.

Поліцейські встановили, що чоловік був п’яним.

Як відбувався суд

Під час судового засідання 20 січня зловмисник визнав свою провину. Чоловік розповів, що того дня він із друзями пиячив. Після цього він вирішив зателефонувати в поліцію та повідомити про замінування вокзалу зі свого ж номеру телефона. Причини своїх дій псевдомінувальник не пояснив.

Суддя Євген Данилів, враховуючи докази та обтяжувальні обставини, визнав чоловіка винним у "неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян". Суд виніс йому вирок – 2 роки за ґратами. Проте обвинувачений протягом 30 днів ще може подати апеляцію на це рішення.