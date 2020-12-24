Украинцы западного обряда 24 декабря отмечают Сочельник. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех с этим праздником и призвал ценить каждое мгновение.

Андрей Садовый отметил, что празднование 24 декабря – это их семейная традиция. Соответствующее фото мэр Львова опубликовал в фейсбуке.

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Давайте искать больше общего между нами, миром и светом. Бог дал нам шанс жить и радоваться жизни, поэтому давайте держаться вместе и ценить каждый миг,

- отметил Садовый.

Рождественское поздравление мэр Львова дополнит семейной фотографией. Как видно на фото, на святую вечерю собралась вся семья Садовых в вышитых рубашках.

Андрей Садовый поздравил всех словами "Христос родился", а пользователи соцсети ответили – "Славимо Его" и пожелали мира и добра.