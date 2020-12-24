Давайте ценить каждую минуту, – Садовый поздравил украинцев с Рождеством
Украинцы западного обряда 24 декабря отмечают Сочельник. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех с этим праздником и призвал ценить каждое мгновение.
Андрей Садовый отметил, что празднование 24 декабря – это их семейная традиция. Соответствующее фото мэр Львова опубликовал в фейсбуке.
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Давайте искать больше общего между нами, миром и светом. Бог дал нам шанс жить и радоваться жизни, поэтому давайте держаться вместе и ценить каждый миг,
- отметил Садовый.
Рождественское поздравление мэр Львова дополнит семейной фотографией. Как видно на фото, на святую вечерю собралась вся семья Садовых в вышитых рубашках.
Андрей Садовый поздравил всех словами "Христос родился", а пользователи соцсети ответили – "Славимо Его" и пожелали мира и добра.
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