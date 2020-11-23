Во Львове 21 ноября патрульные остановили авто, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пьяный мужчина хотел откупиться от правоохранителей – он давал им 100 гривен и 100 долларов взятки.

Инцидент произошел в центре города. Следователи открыли уголовное производство за предложение взятки. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как пьяный водитель пытался откупиться от патрульных

В Галицком районе Львова патрульные заметили автомобиль Lexus, который нарушал правила дорожного движения.

Правоохранители остановили машину. За рулем находился 37-летний житель Червонограда.

Полицейские заметили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Также у водителя не было документов.

Во время составления протокола об административном правонарушении пьяный мужчина предложил полицейским взятку – 100 гривен и 100 долларов.

Патрульные сообщили водителю, что этого делать нельзя и за взятку ему будет грозить уголовная ответственность.

Мужчина на замечания правоохранителей не реагировал и продолжал попытки откупиться от патрульных.



Водитель Lexus нарушал правила дорожного движения / Фото полиции Львовщины

Что грозит мужчине

Следователи открыли уголовное производство за предложение взятки полицейским. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 1,7 до 8 тысяч гривен или от 2 до 4 лет за решеткой.

Кроме того, полицейские составили на водителя 2 админпротокола:

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Пьяный мужчина предложил патрульным 100 гривен и 100 долларов взятки / Фото полиции Львовщины