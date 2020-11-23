Давал 100 долларов: во Львове пьяный водитель хотел откупиться от полицейских – фото
Во Львове 21 ноября патрульные остановили авто, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пьяный мужчина хотел откупиться от правоохранителей – он давал им 100 гривен и 100 долларов взятки.
Инцидент произошел в центре города. Следователи открыли уголовное производство за предложение взятки. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как пьяный водитель пытался откупиться от патрульных
- В Галицком районе Львова патрульные заметили автомобиль Lexus, который нарушал правила дорожного движения.
- Правоохранители остановили машину. За рулем находился 37-летний житель Червонограда.
- Полицейские заметили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Также у водителя не было документов.
- Во время составления протокола об административном правонарушении пьяный мужчина предложил полицейским взятку – 100 гривен и 100 долларов.
- Патрульные сообщили водителю, что этого делать нельзя и за взятку ему будет грозить уголовная ответственность.
- Мужчина на замечания правоохранителей не реагировал и продолжал попытки откупиться от патрульных.
Водитель Lexus нарушал правила дорожного движения / Фото полиции Львовщины
Что грозит мужчине
Следователи открыли уголовное производство за предложение взятки полицейским. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 1,7 до 8 тысяч гривен или от 2 до 4 лет за решеткой.
Кроме того, полицейские составили на водителя 2 админпротокола:
- за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Пьяный мужчина предложил патрульным 100 гривен и 100 долларов взятки / Фото полиции Львовщины
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