В Дублянах возле Львова 14 января патрульные остановили машину, которой управлял пьяный водитель. Мужчина пытался дать правоохранителям 5 тысяч гривен взятки, но они не захотели брать деньги.

Инцидент произошел около 15: 00. Патрульные остановили машину пьяного водителя в Дублянах. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как мужчина пытался дать взятку правоохранителям

Около 15: 00 патрульные получили вызов о том, что водитель автомобиля Fiat Ducato, вероятно, едет по улице Промышленной в нетрезвом состоянии.

Правоохранители остановили это авто в Дублянах.

Полицейские увидели, что водитель был и вправду пьян. Однако мужчина отказался от проверки на состояние опьянения.

Когда патрульные сообщили ему, что составляют на него протокол за админправонарушение, водитель предложил им 5 тысяч гривен.

Полицейские предупредили мужчину, что за такое предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

Однако это не остановило водителя – он продолжил предлагать взятку.

Что грозит водителю

Патрульные вызвали на место происшествия следователей. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за предложение взятки должностному лицу. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – от 2 до 4 лет за решеткой.

Также на 34-летнего нарушителя составили админпротокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. За такое правонарушение ему грозит 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение водительских прав на 1 год.

Обратите внимание! Никогда не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь притупляет остроту реакции и ощущение опасности. Такие действия могут быть смертельными!