Жолковский райсуд закрыл дело против учительницы Потелыцкой общеобразовательной школы Надежды Патлыки, которая побила шестиклассника. Судья ограничился устным замечанием и не стал штрафовать преподавательницу.

Судья Жолковского райсуда Роман Ясиновский отметил, что правоохранители должны составить админпротокол на родителей ученика, ведь парень плохо себя вел. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как учительница избила школьника

В начале декабря в Потелыцкой школе во время перерыва 41-летняя учительница украинского языка и литературы Надежда Патлыка увидела драку нескольких школьников.

По словам женщины, она пыталась разнять парней.

Один из учеников забежал в класс. Учительница пошла за ним. Тогда парень, увидев преподавательницу, сказал: "Чего ты сюда пришла? Выйди отсюда".

забежал в класс. Учительница пошла за ним. Тогда парень, увидев преподавательницу, сказал: В ответ учительница подошла к шестикласснику и начала дергать за одежду . Она даже несколько раз ударила парня ладонью по затылку.

подошла к шестикласснику и . Она даже парня ладонью по затылку. Школьники сняли все это на видео и распространили в соцсетях. Об инциденте написали СМИ.

После этого учительницу , которая работала еще и заместителем директора по воспитательной работе, отстранили . Однако впоследствии ее и вовсе уволили.

, которая работала еще и заместителем директора по воспитательной работе, . Однако впоследствии ее и вовсе уволили. Правоохранители составили на женщину протокол за мелкое хулиганство. За такое правонарушение преподавательнице угрожал небольшой штраф – от 21 до 119 гривен.

Смотрите видео, как учительница ударила шестиклассника:

Как учительница объяснила свое поведение

Во время судебного заседания учительница признала свою вину. Женщина объяснила, что не сдержалась.

После оскорбительных и унизительных слов, сказанных учеником ей как учителю, не смогла овладеть и сдержать эмоции, не смогла проявить стрессоустойчивость, из-за чего действительно кричала на ученика, дергала за одежду и нанесла ему пинков в область затылка,

– объяснила во время заседания Патлыка.

Учительница хотела только разнять парней. По словам женщины, на протяжении 20 лет работы в школе такая ситуация с ней произошла впервые.

Преподавательница рассказала, что после инцидента просила прощения у родителей ученика и написала заявление на увольнение. Родители шестиклассника прислали в суд объяснение, в котором написали, что у них нет никаких претензий, а учительница никогда раньше плохо не относилась к их сыну.

Какой приговор вынес суд

Судья Жолковского райсуда Роман Ясиновский стал на сторону учительницы. Он, выслушав ее объяснения, решил не штрафовать женщину, ограничившись устным замечанием. Судья закрыл дело против преподавательницы.

Также в пояснительной части судебного решения указано, что правоохранители должны были составить протокол об административном правонарушении на родителей ученика за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, ведь школьник грубо высказывался в отношении учителя.