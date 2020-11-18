Во Львове 18 ноября проходят дебаты между кандидатами на пост мэра Андреем Садовым и Олегом Синюткой. Оппоненты будут отвечать на вопросы друг друга, а также представителей СМИ.

Дебаты Садового и Синютки начались в студии UA ЛЬВОВ в 19.25. Продолжатся они 90 минут, сообщает 24 канал. Читайте также Второй тур выборов мэра Львова: как Садовый и Синютка будут решать проблему с транспортом Программа дебатов: Блок 1 – Львов-2020: как оно есть;

Блок 2 – COVID-19: вызовы для местных властей;

Блок 3 – вопросы от журналистов;

Блок 4 – общественный транспорт: Львовская ОТО;

Блок 5 – лицом к лицу. Дебаты Садового и Синютки 18 ноября: онлайн-трансляция Второй тур выборов во Львове: что известно 22 ноября во Львове состоится второй тур выборов на должность городского головы. Жители города будут выбирать между действующими мэром Андреем Садовым и нардепом от "Евросолидарности", экс-главой Львовской ОГА Олегом Синюткой.

По результатам первого тура выборов 25 октября, разрыв между кандидатами составил 8,99%. За Садового свои голоса отдали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Синютку – 31,1% (70 682 голоса).