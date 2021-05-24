Льготный проезд в общественном транспорте и в дальнейшем будет сохраняться. Также остаются льготы для студентов, однако стоимость билета все же несколько повысится.

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Во Львове повысят стоимость проезда

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что с четверга, 27 мая, откорректируют стоимость проезда в общественном транспорте.

Касательно проезда в электротранспорте, то установлены различные системы лояльности для львовян: покупка билета в киоске будет на 1 гривну дешевле, если через QR-код – на 1,5 гривны и тому подобное. Мы всегда призываем пользоваться этими бонусами, чтобы цена на проезд была дешевле,

– добавил чиновник.

По словам Москаленко, льготный проезд и в дальнейшем сохраняется.

"Львов является едва ли не единственным городом в Украине, где большое количество льготных категорий, которые пользуются электротранспортом бесплатно – пенсионеры, участники боевых действий, школьники", – отметил заместитель мэра.

По его словам, льготы для студентов останутся. Однако стоимость билетов также вырастет – до 5 и 4 гривен.

Новая стоимость проезда в общественном транспорте Львова