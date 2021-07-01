Делали, как умели: на Львовщине необычно раскрасили памятник Хмельницкому – курьезные фото

На Львовщине в селе Кунин местные активисты отремонтировали памятник Богдану Хмельницкому. Событие вызвало шквал комментариев в сети, ведь после ремонта монумент стал слишком ярким.

Памятник в селе установили в 1975 году. Однако он не был первым монументом, который оригинально отреставрировала общественная организация "Твори добро+"

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Памятник Хмельницкому ярко разрисовали

На фейсбук-странице Добросинско-Магеровского сельсовета опубликовали фото отреставрированного памятника Богдану Хмельницкому в селе Кунин.

Еще один памятник архитектуры, а именно памятник Богдану Хмельницкому, который в Кунине, отреставрировала общественная организация "Твори добро+". И это только начало их работы в Добросинско-Магеровской общине,

– говорится в заметке.

Этот памятник установили 46 лет назад на въезде в село. До 29 июня он оставался однотонным. На фото видно, что от монумента откололись лишь несколько незначительных фрагментов и немного потрескался сам постамент.

ОО "Твори добро+", которая занималась этой оригинальной реставрацией, нанесла на него свой большой логотип. Интересно, что это единственная надпись на постаменте. После реконструкции памятник стал чрезвычайно цветным. У железобетонного Хмельницкого появились малиновый жупан, коричневая накидка с малиновой подкладкой, красно-коричневая шапка, серые шаровары и желтая гетманская булава.



На Львовщине отреставрировали памятник / Фото Добросинско-Магеровского сельсовета

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Активисты восстановили памятник "как могли и умели"

Основателями ОО "Твори Добро+" являются житель города Комарно Иван Иваницкий и житель Жовковского района Владимир Горбань. Иваницкий рассказал, что члены общественной организации не реставраторы. Они просто решили восстановить памятник, который разрушался.

"Мы просто увидели этот памятник, который был в аварийном состоянии и уже начинал клониться. Мы сделали осмотр, определили, какие нужно материалы, и отреставрировали его собственными силами: так, как могли и умели", – добавил активист.

По его словам, на ремонт монумента члены ОО "Твори Добро+" потратили примерно 7 тысяч гривен. Все работы проводили собственными силами.

"Внутри была кирпичная основа, она вся затекла. Мы ее разобрали и сделали бетонный каркас. После этого пошпаклевали, покрасили основу и отчистили памятник от грязи, гнезд птиц и пчел", – отметил Иваницкий.

После этого фасад отремонтировали цементово-гипсовым раствором, загрунтовали и покрасили. Также активисты почистили памятник, выкосили весь участок возле него и обустроить рвы, чтобы сходила вода.



Памятник Хмельницкому до ремонта / Фото Добросинско-Магеровского сельсовета

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Почему Хмельницкий стал цветным

Иваницкий рассказал, что решение сделать памятник цветным возникло из-за желания воссоздать историческую внешность Богдана Хмельницкого.

Богдан Хмельницкий одевался в такой цвет – мы нашли много фотографий и сделали его таким, каким его показывают художники и история. Мы выбрали такие цвета, чтобы подчеркнуть, что это козак, атаман и для того, чтобы привлечь к нему внимание,

– заявил активист.

По его словам, члены общественной организации хотят реставрировать то, до чего "другим людям нет дела".

"Это не первая наша работа и не последняя. Так что мы были готовы к тому, что люди воспримут это неоднозначно", – добавил Иваницкий.

Ранее члены ОО "Твори Добро+" похожим образом отреставрировали памятник женщине-труженице в селе Вязова Львовского района.

В селе Кунин живет менее 700 человек, однако здесь есть 2 памятника Богдану Хмельницкому. Еще один монумент из мраморной крошки установили в 1966 году.



Памятник женщине-труженице после реставрации / Фото Ивана Иваницкого