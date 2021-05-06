В 2021 году День города во Львове будут праздновать 6 мая. По официальным данным, ему исполнится 756 лет. Однако археологические раскопки показали, что Львов гораздо древнее.

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Львову больше чем 756 лет

Первое документальное упоминание о Львове датируется 1256 годом. Город основал галицко-волынский князь Даниил Галицкий и назвал его в честь своего сына Льва. Однако археологические исследования на площади Старый Рынок, улицы Армянской и территории Онуфриевского монастыря показали, что поселение на месте современного города существовало еще в XII веке. Поэтому люди жили здесь по меньшей мере за 100 лет до летописной даты.

Интересно, что со дня основания Львова площадь Рынок, нынешнее сердце города, не была его центром. Ранее это звание принадлежало площади Старый Рынок. Однако в 1349 году после захвата Львова польским королем Казимиром III центр города перенесли южнее.



Автобусная станция на площади Старый рынок в 1930 годах / Фото "Фотографии старого Львова"

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В центре Львова лежит река

Туристы, приезжая во Львов, могут заметить, что этот город уникальный не только своей архитектурой, но и тем, что здесь нет ни одной реки. Однако не все так, как кажется на первый взгляд.

Все львовяне знают, что в городе таки есть река. Однако русло Полтвы спрятано от посторонних глаз. Она проходит под главной транспортной артерией города – проспектом Свободы. Пересекая его, вы фактически переходите на другой берег Полтвы.

Началом реки принято считать место в конце проспекта Шевченко, где ныне расположен памятник Грушевскому. Там сливались в одну 2 небольшие речушки – Пасека, которая собирала воду из многочисленных потоков на Погулянке, и Сорока, которая текла от парка Железная вода. Объединив воды этих рек, Полтва проходила современными проспектами Шевченко, Свободы и Черновола.

В давние времена эта река имела чрезвычайно важное значение для Львова. В частности, ее воды наполняли рвы, окружавшие город. Также в Полтве было много рыбы, а ее быстрые воды крутили колеса мельниц.



Как в 1830 году выглядел современный проспект Свободы / Литография Карла Ауэра

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В полноводности и быстротечности Полтвы были и досадные последствия. Она часто выходила из берегов. Бывало и так, что ее воды выходили за пределы укреплений города, собирая в себя отходы. В конце концов, из-за вони, которая шла от реки, городские власти решили спрятать ее под землю. Работы по перекрытию Полтввы продолжались довольно долго – с 1839 до 1970 года. Сначала ее перекрывали дубовыми плахами, а потом – камнем, кирпичом и бетоном.

На месте, где когда-то текла Полтва, обустроили аллеи и скверы, а вдоль от основного русла реки в 1900 году построили жемчужину львовской архитектуры – Оперный театр. И даже сегодня в глубоких подвалах Львовской оперы можно услышать шум Полтвы.

Работы перекрытия Полтвы / Фото "Край"

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Стрыйский парк и Парк культуры создали на месте бывшего кладбища

Мало кто знает, но на территории, где сейчас расположены Стрыйский парк и Парк культуры, ранее было Стрыйское кладбище. Его открыли в далеком 1788 году.

В целом понятие "Стрыйское кладбище" охватывает ряд разновременных кладбищ. Древнейшим из них было кладбище, которое размещалось на территории Стрыйского парка. Преимущественно здесь хоронили немцев, которые были колонистами или первыми австрийскими чиновниками Львова. В 1823 году, когда кладбище было уже переполнено, его пришлось закрыть. Интересно, что надгробиям в 1894 году нашли достаточно "оригинальное" применение. Именно из них возвели искусственные руины и водонапорную башню в Стрыйском парке.

После закрытия этого кладбища во Львове открыли другое. Оно размещалось в пределах нынешнего Парка культуры, на участке бывшего Музея истории войск ПрикВО. Здесь также хоронили немцев, а позже – жертв эпидемий, российских солдат и богатых львовян. Городские власти решили закрыть кладбище в 1893 году.

Ликвидация кладбища происходила постепенно. Некоторые могилы убрали в 1937 году, а основную часть надгробий – при обустройстве Парке культуры в начале 1950 годов. Окончательно Стрыйский кладбище уничтожили при возведении монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР в 1970 году.



Надгробия на Стрыйском кладбище / Фото "Фотографии старого Львова"

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Известные львовяне

Во Львове жили очень многие известные и талантливые люди. Среди них были создатель функционального анализа Стефан Банах, оперная певица Соломия Крушельницкая, писатель Леопольд фон Захер-Мазох, командующий Украинской повстанческой армией Роман Шухевич, режиссер Лесь Курбас, автор Пакистанской Конституции Леопольд Вайс и многие другие. О некоторых из них мы вам расскажем подробнее.

Леопольд Ритер фон Захер-Мазох

Известный австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох родился 27 января 1836 года во Львове. Его отцом был Леопольд Захер – полицейский-президент Королевства Галиции и Владимирии. Мать Захер-Мазоха Шарлотта была дочерью профессора и тогдашнего ректора Львовского университета Франца фон Мазоха. Некоторые исследователи считают, что она имела украинское происхождение. На месте дома, где родился писатель, теперь расположен "Гранд-Отель".

Леопольд был старшим сыном в семье. Он с детства был слаб, поэтому родители отдали его на вскармливание украинской крестьянке в городок Винники, что под Львовом. Именно от нее он впитал любовь к своей родной земле. Впоследствии, когда Захер-Мазох стал писателем, он вплетал в свои новеллы истории, услышанные от кормилицы.

Когда Леопольду было 12 лет, семья переехала в Прагу. Там он выучил немецкий язык, на котором потом и писал свои произведения. Захер-Мазох был успешным учеником и студентом. В 19 лет он стал доктором права. Некоторое время Захер-Мазох совмещал академическую карьеру с писательством, ибо оно не приносило ему достаточной прибыли. Однако в 1872 году после публикации романа "Дон Жуан из Коломыи" он решил полностью посвятить себя литературе.



Памятник Захер-Мазоху во Львове / Фото "Википедия"

Известно, что Захер-Мазох получал удовольствие от физического и эмоционального насилия со стороны женщин. Именно это нашло свое отражение в произведениях писателя. Со временем тема издевательства деспотической женщины над слабым мужчиной в новеллах Захер-Мазоха становилась все более отчетливой. Поэтому в 1886 году венский психолог Крафт-Эбинг назвал получение удовольствия от боли и подчинения "мазохизмом".

Однако Захер-Мазох вошел в историю не только как выразитель мазохизма. Он открыл для немецкой литературы народную жизнь Восточной Европы. Писатель подробно изучал язык, обычаи и предания народов Галичины. Его произведения наполнены симпатией к тогдашним низшим слоям населения региона.

Интересно! С 8 апреля 2008 года во Львове работает "Мазох-кафе". Оно имеет два тематических зала – первый этаж и подвал. На стенах заведения размещены эротические изображения, цитаты Мазоха и вещи, связанные с "мазохизмом". Перед входом в кафе установили памятник писателю, который создал скульптор Владимир Цисарик.

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Станислав Лем

Станислав Герман Лем – польский писатель-фантаст еврейского происхождения. Он родился во Львове 12 сентября 1921 года. Его родителями были военный врач в австро-венгерской армии Самуил Лем и Сабина Лем, которых считали поляками еврейского происхождения.

Детские и юношеские годы Станислава Лема прошли во Львове. Об этом он рассказал в автобиографической книге "Высокий Замок". Учился писатель в 2 львовской гимназии, где сейчас расположен лицей №8. После окончания гимназии Лем поступил в новосозданный Львовский медицинский институт. Однако немецкая оккупация Львова летом 1941 года прервала его обучение.

Во время немецкой оккупации Станислав Лем мог безопасно ходить по улицам, потому что был блондином "арийского" вида. С его автобиографических текстов можно сделать вывод, что он понял, что был евреем только во время войны, ведь писателя воспитывали на римо-католический манер.

Станислав Лем начал писать рассказы еще в студенческие годы. Преимущественно он творил в жанре классической научной фантастики. Однако в творчестве писателя можно встретить сатирически-пародийные произведения и детективы.



Станислав Лем / Фото "Википедия"

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Лесь Курбас

Известный украинский режиссер, актер, публицист и драматург Лесь Куурбас родился 25 февраля 1887 года в городе Самбор. Его родителями были актеры галицкого театра Степан и Ванда Курбасы.

Лесь Курбас учился в Тернопольской гимназии, а затем – во Львовском университете, где принимал активное участие в борьбе за его украинизацию. Позже он окончил драматическую школу при Венской консерватории.

Вернувшись на Галичину, Лесь Курбас начал работать в театре Хоткевича, а через полгода – в "Русской беседе", где в свое время выступали его родители. В 1915 году драматург основал в Тернополе первый стационарный украинский профессиональный театр "Тернопольские театральные вечера". В 1916 году он переехал в Киев и начал работать в театре Садовского, а потом – в Харьков. Лесь Курбас был основателем политического и философского театров в Украине.



Лесь Курбас / Фото Театр Леся Курбаса

Пьесы Николая Кулиша "Народный Малахий" и "Мина Мазайло", режиссером которых был Курбас, не нашли понимания у советских критиков. Против него выдвинули обвинения в искажении оптимистичной советской действительности. Также много спектаклей Курбаса не понимали широкие массы. Однако режиссер не падал духом и до последнего вел борьбу с распространенными в то время упрощением и вульгаризацией искусства.

5 октября 1933 года Коллегия Наркомпроса УССР уволила Курбаса с должности художественного руководителя и директора театра "Березиль" в Харькове. В протоколе заседания говорилось, что он занимал "позицию украинского националиста", а театр "не смог занять соответствующее место в создании украинского советского искусства".

На следующий день Курбас уехал в Москву. Там он несколько месяцев проработал постановщиком Малого театра. 25 декабря 1933 года режиссера посадили. Его обвиняли в участии в контрреволюционной-террористической Украинской военной организации и намерении убить второго секретаря ЦК КПбУ Павла Постышева. После длительных допросов Курбас подписал протокол о том, что он является "контрреволюционером".

9 апреля 1934 года суд в Харькове вынес приговор режиссеру – 5 лет лагерей. Наказание он отбывал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В лагере, расположенном неподалеку рабочего поселка Медвежья Гора в Карелии, режиссер поставил несколько пьес в театре для вольнонаемных работников. В 1936 году Курбаса перевели в Соловецкий лагерь особого назначения. Там он также создал театр. В конце 1936 года его этапировали на остров Анзер. В 1937 году особая тройка Управления НКВД Ленинградской области РСФСР приговорила к смерти 1825 заключенных Соловецкого лагеря. Среди них был и Курбас. Режиссер был расстрелян 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох.

Обратите внимание! 31 января 1957 года производство в отношении Курбаса прекратили за отсутствием состава преступления. 19 апреля 1957 года президиум Харьковского областного суда пересмотрел дело по обвинению режиссера. Через 20 лет после смерти Курбаса судьи решили аннулировать постановление, по которому его отправили в лагеря.

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ТОП-20 коротких фактов о Львове

Город Льва с момента своего основания находился в составе 8 государств – Украины, Галицко-Волынского княжества, Австро-Венгерской империи, Речи Посполитой, Российской империи, в составе ЗУНР, СССР и под нацистским режимом.

– Украины, Галицко-Волынского княжества, Австро-Венгерской империи, Речи Посполитой, Российской империи, в составе ЗУНР, СССР и под нацистским режимом. В 1998 году город вошел в зону охраны ЮНЕСКО. Во Львове хранится более 2500 памятников архитектуры и истории. Это самый большой показатель среди всех украинских городов.

и истории. Это самый большой показатель среди всех украинских городов. Львов – центральный город Восточной Европы. Он расположен в 50 километрах от границы с Европейским Союзом.

Он расположен в 50 километрах от границы с Европейским Союзом. Во Львове заказывали спецэффекты для голливудских фильмов , среди которых "Гарри Поттер", "Халк" и "Спайдермен". Львовские IТ-специалисты получают такие заказы уже 10 год подряд.

, среди которых "Гарри Поттер", "Халк" и "Спайдермен". Львовские IТ-специалисты получают такие заказы уже 10 год подряд. Во Львове начали свою музыкальную карьеру ряд групп и артистов – Океан Эльзы, Скрябин, Плач Иеремии, Братья Гадюкины, Руслана Лыжичко и другие.

ряд групп и артистов – Океан Эльзы, Скрябин, Плач Иеремии, Братья Гадюкины, Руслана Лыжичко и другие. Здесь расположены 60 музеев различной тематики. Именно это делает Львов крупнейшим музейным городом Украины.

В Стрыйском парке 14 июля 1894 года состоялся первый украинский футбольный матч между командами Львова и Кракова. Тогда львовяне получили сухую победу.

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Львов – город изобретателей. Именно здесь изобрели керосиновую лампу, запустили первый воздушный шар и начали первый отель. Кроме этого, именно во Львове запустили первый трамвай и основали украинскую железную дорогу. Также в городе открыли первые профессиональный театр и школу.

запустили первый и начали первый отель. Кроме этого, именно во Львове запустили первый трамвай и основали Также в городе открыли первые Во Львове можно увидеть единственные в Украине памятники Захер-Мазох и Пабло Пикассо.

Захер-Мазох и Пабло Пикассо. Город фигурирует во Всемирной Книге рекордов Гиннеса. Во Львове появился первый в мире Музей сала, экспонатом которого является самое большое в мире сердце из сала толщиной 55 и высотой 85 сантиметров. В июне 2011 года оно получило награду Книги рекордов Украины. Кроме этого, на городском Празднике пампушки в 2010 году установили мировой рекорд, выложив рисунок с более 7040 пампушек величиной 4 на 10 метров. Информацию об этом событии разместили на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

сердце из сала толщиной 55 и высотой 85 сантиметров. В июне 2011 года оно получило награду Книги рекордов Украины. Кроме этого, на городском Празднике пампушки в 2010 году установили мировой рекорд, выложив рисунок с величиной 4 на 10 метров. Информацию об этом событии разместили на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. На площади Колиивщины в 2014 году установили велогенератор. Каждый желающий может залезть на велотрек, покрутить педали и бесплатно подзарядить свой гаджет.

Каждый желающий может залезть на велотрек, покрутить педали и бесплатно подзарядить свой гаджет. Каждый 5 житель Львова – студент. В городе есть 26 университетов. Крупнейшими среди них являются ЛНУ имени Ивана Франко и НУ "Львовская политехника".

В городе есть 26 университетов. Крупнейшими среди них являются ЛНУ имени Ивана Франко и НУ "Львовская политехника". Самое высокое здание во Львове – костел Ольги и Елизаветы. Высота его башни достигает 88 метров. Туда можно свободно подняться и осмотреть волшебную панораму города.

Высота его башни достигает 88 метров. Туда можно свободно подняться и осмотреть волшебную панораму города. Львов – самый дождливый город Украины . Местные жители часто шутят, что дождь во Львове начал падать еще в 1256 году.

. Местные жители часто шутят, что дождь во Львове начал падать еще в 1256 году. Ежегодно Львов посещают около 2 миллионов туристов.

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