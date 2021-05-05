Традиционно День города Львова празднуют в первое воскресенье мая, но в этом году его будут отмечать в четверг. В 2021 году из-за пандемии коронавируса много мероприятий не будут проводить. Однако львовяне и туристы с легкостью смогут выбрать место, где будут праздновать День Львова.

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Куда пойти во Львове на День города

Сейчас ситуация с коронавирусом во Львове несколько стабилизировалась. Львовщина находится в желтой зоне, поэтому в городе можно проводить мероприятия с соблюдением противоэпидемических ограничений.

Конечно, львовяне и туристы могут отпраздновать 765-летие Львова в ресторанах и кафе, которые сейчас также открыты. Однако также в городе состоится ряд событий, среди которых все желающие смогут выбрать что-то по душе.

Торжественная церемония возле Ратуши

Во Львовском горсовете рассказали, что в этом году по случаю Дня города возле Львовской ратуши в 13:00 состоится торжественная церемония.

В связи с карантином мы не проводим никаких массовых мероприятий, но провести торжественную церемонию все же обязаны. В этом году она будет особенной – завтра мы сделаем новый официальный церемониал почетного караула по случаю Дня города,

– отметила директор департамента развития ЛГС Наталия Бунда.

Нынешнюю церемонию создали по лучшим европейским образцам стилизованных исторических торжеств. Она обратит внимание львовян и туристов на 1300 год. Цель действа – показать Львов, как столицу древнего Королевства Руси с 700-летней историей. В событии примут участие исторические реконструкторы "Ордена Паладинов" и стилизованные король и королева.

По словам руководителя военно-исторического клуба "Орден Паладинов" Виталия Федоринина, во время церемонии реконструируют события максимального расцвета Королевства Руси и Львова. Федоринин надеется, что такое действо станет традиционным для города, как это есть во многих европейских странах.

"Учитывая наш опыт и осознание того, что Львов был столицей бывшего очень могущественного государства Королевство Руси, мы решили трансформировать торжественный церемониал с театрализованного, стилизованного действа, под существенное, конкретное и традиционное для нашего города в те времена", – подытожил руководитель "Ордена Паладинов".

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Обратите внимание! Львовская мэрия не будет проводить никаких массовых мероприятий по случаю Дня города. Всех, кто присоединится к торжественной церемонии, просят соблюдать карантина – надевать маски и сохранять дистанцию.



У Ратуши состоится торжественная церемония / Фото ЛГС

Гопак-опера "Конотопская ведьма"

На День Львова ценители театра могут посетить гопак-оперу "Конотопская ведьма" в Национальном академическом театре имени Марии Заньковецкой. Спектакль является новым взглядом на одноименное мистически-сказочное произведение Квитки-Основьяненко.

Зрителей ждут сногсшибательный сюжет, песни, танцы и много смеха. Спектакль начнется в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.



Гопак-опера "Конотопская ведьма / Фото Театр имени Марии Заньковецкой

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Концерт "Легенда украинской эстрады" с участием Нины Матвиенко

Во Львовской Национальной Опере 6 мая состоится концерт "Легенда украинской эстрады" В нем примут участие народная артистка Украины Нина Матвиенко, скрипач Олег Кульчицкий и военный духовой оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Зрителей ожидает невероятное сочетание волшебного голоса Нины Матвиенко, виртуозной игры на скрипке Олега Кульчицкого и громовой силы духового оркестра. Незабываемое действо будет сопровождать современное световое шоу, а замечательная концертная программа сделает этот вечер незабываемым.

Концерты начнутся в 17:00 и 20:00. Билеты можно приобрести по ссылке.



Концерт "Легенда украинской эстрады" / Фото Kontramarka.ua

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Выставка "Люди, которые творят Органный"

Во Львовском органном зале 6 мая состоится выставка "Люди, которые творят Органный". Посетители, созерцая фото известного львовского фотографа Ольги Дмитрив, смогут познакомиться с каждым членом команды Органного зала.

"Знакомьтесь, это мы. Мы – люди, которые творят Органный зал. Все, все, все – от солистов до контроллеров, от рецепционистов до бухгалтеров. Каждый из нас – индивидуальность, каждому есть что рассказать, каждый – часть команды", – рассказали организаторы.

Выставка будет продолжаться до 8 мая с 13:00 до 19:00. Билеты можно приобрести в кассе или по ссылке.



Выставка "Люди, которые творят Органный" / Фото Kontramarka.ua

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Футбольный матч "Рух" – "Олимпик"

На Арене Львов в последнем домашнем матче сезона 2020/21 ФК "Рух" будет принимать донецкий "Олимпик", который борется за выживание в украинской Премьер-лиге. Львовский клуб не проигрывает уже 5 туров подряд (3 победы и 2 ничьи), что является рекордом для команды.

На днях "Олимпик" получил нового тренера. Им стал бывший наставник львовских Карпат Роман Санжар. Интересно, что вместе с ним Львов посетит бывший игрок Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре, который вошел в новый тренерский штаб.

Матч начнется в 19:00. Цена билетов – от 25 до 200 гривен. Их можно приобрести по ссылке.

Матч "Рух" – "Олимпик" / Фото Kontramarka.ua