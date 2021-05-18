В маршруты туристов, которые приезжают во Львов, обычно входят и несколько музеев. Однако в их залах часто можно встретить и самих львовян, которые хотят открыть для себя свой город по-новому.

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ТОП-10 самых интересных музеев Львова

Львовские музеи поражают не только разнообразием направлений, но и своим наполнением – каждый из них действительно атмосферный и интересный. В городе можно найти не только исторические музеи, но и музей пивоварения, модернизма, стекла и многое другое.

Львовский исторический музей

Львовский исторический музей является одним из самых старых и самых богатых в Украине. Его основали в 1893 году. В стенах музея хранят уникальные вещи, которые погружают в атмосферу древних и важных событий в истории страны и мира. Некоторые из его экспонатов даже были частью экспозиций музеев Нью-Йорка, Лондона, Парижа и других городов Европы. Среди наиболее интересных вещей, которые можно увидеть во Львовском историческом музее, есть:

свирель, которой больше 20 тысяч лет

рисованная трипольская керамика;

скифский меч-акинак;

фрагмент крестильница, в котором крестился галицкий князь Владимирко;

старинные ордена многих стран Европы и Азии;

музыкальные инструменты XVII – XVIII веков и многое другое.

Всего в музее можно познакомиться с 370 тысячами ценных экспонатов. Каждый посетитель, несомненно, найдет экспозицию по душе, независимо от увлечений – от археологии и коллекционирования монет до музыки и народного промысла. Экспозиции располагаются в 10 зданиях. Если вы интересуетесь историей, то этот музей станет для вас настоящей находкой.

Где найти: Площадь Рынок, 6 (главный корпус).



Львовский исторический музей / Фото Национальной исторической библиотеки Украины

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Дворец Потоцких

Дворец Потоцких привлекает внимание прохожих, ведь это действительно роскошное здание. Он является одной из сотен достопримечательностей, которые стоит увидеть во Львове, чтобы окунуться в историю города.

Дворец поражает не только экстерьером, но и внутренним убранством. Оформление его залов наследует знаменитые интерьеры дворцов французского "короля-солнца" Людовика XVI. Посетив Дворец Потоцких, можно представить себе, как жили представители львовской аристократии XIX – XX веков, ведь внутренняя отделка с течением времени отлично сохранилась. Также здесь разместила свои экспозиции Львовская художественная галерея, поэтому посетители смогут насладиться выставкой произведений искусства XVIII века.

Где найти: улица Коперника, 15.



Дворец Потоцких во Львове / Фото Wikipedia

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"Львиварня": музей истории пивоварения

Среди множества львовских музеев "Львиварня" является самой молодой. Музей создали в 2005 году. Здесь посетители могут не только посмотреть на экспозицию, но и почувствовать себя настоящими пивоварами, прикоснуться ко всем экспонатам и сделать множество фото.

В музее сохранились старинные образцы оборудования, примеры рекламы пива 200-летней давности и личные вещи знаменитого пивовара Роберта Домса. Площадь "Львиварни" составляет 600 квадратных метров. Здесь есть 3 этажа экспозиций и дегустационные залы, где можно попробовать кружку свежего пива и сравнить сорта, которые здесь выпускают. Кроме этого, на экскурсии в пивном цехе посетители могут не только посмотреть на процесс пивоварения, но и принять в нем участие.

По случаю Международного дня музея 18 мая вход в "Львиварню" – бесплатный. Во все остальные дни взрослый билет стоит 90 гривен, студенческий – 75 гривен, а детский и льготный – 60 гривен.

Где найти: улица Клепаровская, 18.



Музейно-культурный комплекс пивной истории "Львиварня" / Фото "Львиварня"

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Музей стекла

Во Львове функционирует единственный в Украине Музей стекла. Его экспозиция поражает посетителей историчностью и художественной ценностью. В Музее стекла можно увидеть редкие стеклянные украшения, которые датируют I – II веками нашей эры, и посуду, которой пользовались шляхтичи в XVII – XVIII веках. Кроме этого, посетители имеют возможность узнать, как изготавливают цветное стекло и какие технологии позволяют создавать из него настоящие шедевры.

Музей стекла расположен в подвалах средневекового Палаццо Бандинелли в сердце Львова – на площади Рынок. Он разделен на 2 тематических экспозиции:

Историческое стекло. Здесь можно увидеть находки, рассказывающие о вкусах и традициях наших предков – фрагменты мозаик, обломки украшений, посуда и другие интересные изделия, которые нашли во время археологических раскопок.

Здесь можно увидеть находки, рассказывающие о вкусах и традициях наших предков – фрагменты мозаик, обломки украшений, посуда и другие интересные изделия, которые нашли во время археологических раскопок. Современное стекло – это выставка произведений современных мастеров из разных стран. Здесь можно увидеть около 500 таких изделий.

Музей стекла, безусловно, является одной из изюминок города. Его обязательно нужно посетить каждому, ведь там собрали настоящую коллекцию шедевров.

Где найти: площадь Рынок, 2.



Музей стекла во Львове / Фото ZAXID.NET

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Музей модернизма

Музей модернизма – это новая экспозиционная локация львовской Галереи искусств. Он состоит из 7 залов, в которых развернули ретроспективу львовского искусства от ранних модерных экспериментов к примерам эстетики позднего структурализма.

Коллекцию музея сформировали из фондов Галереи искусств, Национального музея и частных собраний. Для широкого обзора большинство произведений экспонируют впервые.

В залах музея посетители смогут увидеть множество шедевров. Однако главной идеей экспозиции является не презентация отдельных произведений, а показ и исследование львовского модернизма как целостного явления.

Где найти: улица Коперника, 15а.



Музей модернизма / Фото ZAXID.NET

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Музей идей

Музей Идей – это уникальное художественное пространство, которое основал львовский художник Олесь Дзиндра в 1992 году. Здесь можно увидеть самые разнообразные выставки и арт-проекты, которые каждый раз заставляют посетителей задуматься и выйти за рамки собственного мировосприятия.

За годы существования в музее разработали и реализовали немало культурных акций. Самыми известными из них являются:

"КиноЛев" – международный фестиваль независимого кино, который ежегодно проводится во Львове;

фестиваль традиционных художественных ремесел "Львов – столица ремесел";

"Бернарденгарден" – место проведения симпозиумов по изобразительному монументальному искусству;

международная художественная инициатива "ЛеоПолтвис", которая является проектом спасения львовской реки Полтвы и многие другие.

Также в Музее Идей проходят выставки, концерты, перфомансы, театральные инсталляции и другие художественные акции.

Где найти: улица Валовая, 18a.



Музей Идей во Львове / Фото Ukraїner

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Музей сакральной барочной архитектуры Иоанна Пинзеля

Музей Пинзеля расположился в помещении костела эпохи Ренессанса. Его построили в 1607 году. Однако последние 2 века костел не используют как религиозное сооружение. Со середины ХХ века он стал частью Львовской галереи искусств, поэтому сейчас здесь размещаются экспонаты Музея сакральной барочной архитектуры Пинзеля.

Иоганн Георг Пинзель – галицкий скульптор середины XVIII века. Для его творений характерна большая эмоциональность и динамика. Особенностью скульптур Пинзеля и его последователей является то, что их создали из дерева. Именно поэтому до наших дней сохранилось мало экспонатов.

В Музее Пинзеля можно увидеть более 30 скульптур. Все экспонаты изображают библейские сюжеты и героев, которых мастер тщательно воспроизвел в дереве. Время от времени экспозиция меняется. Некоторые скульптуры отвозят на реставрацию, а другие – на зарубежные выставки, поскольку они входят в список мирового наследия.

Где найти: площадь Мытная, 2.



Музей сакральной барочной архитектуры Иоанна Пинзеля / Фото Your Art

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Музей "Львов стародавний"

В подземелье Храма Преображения Господня расположился музей истории города в фигурах "Львов стародавний". Здесь собрали исторические артефакты из частных коллекций, украинских фондов и зарубежных музеев. Всего в музее можно увидеть 39 реалистичных фигур исторических личностей. Среди них есть Король Данило, его сын Лев и жена Констанция, Иван Пидкова, Петр Сагайдачный, Роксолана, Андрей Шептицкий и другие.

Над созданием фигур работали 2 команды скульпторов-художников. Экскурсия в музее длится один час. Ее проводят с помощью медиагида, что поддерживает 5 языков. Экспозиция иллюстрирует сферы жизни Львова в составе различных государств и деятельность выдающихся людей 1256 – 1772 годов. Кроме фигур, в музее есть диаграммы, запахи, звуки, тачскирины и мониторы. Поэтому даже человек, который не интересуется историей, сможет насладиться экспозицией и реалистичностью скульптур, как в музее мадам Тюссо.

Где найти: улица Краковская, 21.



Музей "Львов стародавний​" / Фото "Суспильне"

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Государственный природоведческий музей

Музей располагается в центре Львова, недалеко от площади Рынок. Каждая его экспозиция – это своеобразное путешествие в мир загадок. Сегодня этот музей является не просто выставкой интересных экспонатов, но и настоящей научной средой. Здесь работают сразу 3 научных отдела.

Государственный природоведческий музей является одним из самых старых естественных музеев Европы. Здесь на самом деле есть на что посмотреть. Среди наиболее интересных коллекций-экспонатов:

мамонт и шерстистый носорог со Старуни;

метеориты и янтарь;

коллекции пород и минералов;

коллекции плейстоценовых насекомых;

одна из крупнейших в Европе коллекция альбиносов и меланистов;

гербарий сосудистых растений.

Большая часть экспонатов музея является уникальной или даже единственной в мире. Поэтому экспозиции не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Где найти: улица Театральная, 18.



Государственный природоведческий музей / Фото НАН Украины

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Городской арсенал Львова

Арсенал – один из самых популярных музеев во Львове. Его сооружение датируется эпохой Речи Посполитой, а точными датами считаются 1554 – 1556 годы. В давние времена арсенал выполнял функцию форта. Кроме этого, здесь отливали пушки, хранили боеприпасы и казнили преступников.

Сейчас во Львовском арсенале расположился музей оружия. Здесь можно встретить оружие XI – начала ХХ веков из более чем 30 уголков мира. Посетители имеют возможность увидеть его эволюцию и чрезвычайные исторические экспонаты – меч XIV века, орудия Тевтонского ордена или саблю XVII века, которую называют "зульфакар".

Также в помещении музея нередко проводят культурные события Львова. Нижний ярус арсенала и вовсе стал объектом пристального внимания гастротуристов, ведь здесь расположена "Реберня под Арсеналом". Городской арсенал прочно занял свои позиции на карте туристического Львова как историческое сооружение, необычный музей и место отдыха. Поэтому его обязательно стоит посетить.

Где найти: улица Подвальная, 5.



Арсенал во Львове / Фото "Глядач.City"

Конечно, это лишь маленькая часть музеев, которые можно посетить во Львове. Ведь здесь еще есть музеи-аптеки, множество галерей, музей почты, печати, религии, музей под открытым небом "Шевченковский гай" и многие другие. Во Львове сохраняют более 36,5 тысячи чрезвычайных экспонатов. Поэтому, куда бы вы ни зашли, вы не останетесь разочарованными.