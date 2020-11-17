В Украине 17 ноября празднуют День студента. Во Львове молодежь по случаю праздника оденет львов на площади Рынок в мантии и получит награды от города.

Во Львове на День студента состоятся 2 праздничные вечеринки. Однако мэр города Андрей Садовый призывает молодежь относиться к массовым празднованиям с настороженностью и выполнять все противоэпидемические нормы, сообщает 24 канал.

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Празднование Дня студента на площади Рынок

Празднование Дня студента перед Львовской ратушей на площади Рынок началось в 10:30. Молодежь Львова по этому случаю одела львов на площади в мантии, посвятив их в студенты, и исполнила студенческий гимн.

Наверное, это мечта каждого городского головы, чтобы все жители города всегда были студентами, не зависимо от возраста. Пока ты учишься – ты живешь, у тебя есть драйв. Ко всем студентам, которые сегодня учатся в наших университетах, я имею очень большое уважение, потому что вы нашему древнему городу Льва всегда даете молодую, сильную, добрую энергию. Желаю вам успехов и процветания,

– поприветствовал студентов Садовый.

Также по случаю праздника городской голова наградил студентов Львова, которые внесли весомый вклад в развитие города. Всего награды получили 17 студентов.

Смотрите фото празднования Дня студента на площади Рынок / Фото Романа Балука

На День студента состоится молодежная сессия Львовского горсовета

Во Львовском горсовете 17 ноября состоится третья молодежная сессия мэрии. Она является прототипом настоящей депутатской сессии. Здесь молодежь Львова будет голосовать за проекты по развитию молодежной среды на 2021 год.

Посмотреть прямую трансляцию молодежной сессии Львовского горсовета можно на странице управления молодежной политики.

"На сессию мы всегда приглашаем молодежь, которая влияет на разработку и внедрение молодежных программ и молодежных политик в Львове. Здесь молодежь реализует свое право быть услышанными и вовлеченными, а благодаря вовлеченности молодых людей, мы делаем их основными партнерами качественных изменений во Львове. Поэтому приглашаю всех – присоединяйтесь", – отметил руководитель управления молодежной политики Александр Николяк.

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Вечеринки во Львове по случаю Дня студента

Во Львове также состоятся 2 вечеринки по случаю праздника.

"Хас: День студента в Эннио" – выступление бывшего участника "Х-фактора" Хаса. Организаторы события обещают, что мероприятие состоится с соблюдением всех противоэпидемических норм. Подробнее с событием можно ознакомиться на сайте клуба Ennio.

"День студента в FESTrepublic". В программе выступление диджеев GypsyPetya, Glother, MINIGUN, группы REMAFO и других. Посетителей также ожидают конкурсы и подарки. Мероприятие начнется в 19: 00. Подробнее с программой вечеринки можно ознакомиться на фейсбук-странице FESTrepublic.

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Мэр города призывает праздновать День студента с умом

Хоть в городе и будут проходить вечеринки по случаю празднования Дня студента городской голова призвал избегать громких и массовых празднований.

Понимаем, что празднование студентов не остановить, потому что это такая сила, что не поддается никакому контролю. Поэтому я желаю сегодня всем студентам мудрости: если уж и праздновать День студента, то с соблюдением здравого смысла,

– подчеркнул Садовый.

Обратите внимание! По состоянию на 17 ноября с начала пандемии на Львовщине подтвердили 37,97 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них во Львове – более 16 тысяч. Вылечиться от коронавируса удалось 24,9 тысячи пациентов, а умерли от осложнений более тысячи больных.