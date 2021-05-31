День защиты детей во Львове: как весело отпраздновать и куда пойти

Ежегодно 1 июня во всем мире празднуют Международный день защиты детей. По этому случаю во Львове подготовили множество мероприятий – мастер-классы, выставки, спектакли, конкурсы и многое другое.

День защиты детей – это важный праздник и для взрослых. Он напоминает обществу, что каждый ребенок имеет право быть счастливым, иметь качественное обучение и интересное хобби.

К теме День защиты детей в Киеве: куда пойти с вашим чадом

День защиты детей во Львове: программа мероприятий

День защиты детей является одним из старейших международных праздников. Его основали еще в 1949 году, ведь в послевоенные времена многие дети остались без родителей. Сейчас День защиты детей празднуют в более 30 странах мира.

По случаю праздника организовывают множество мероприятий, призванных на развитие детей, и просто ради веселья. Несмотря на пандемию, во Львове также будут отмечать День защиты детей. Все мероприятия будут проводить в узких кругах и с соблюдением всех противоэпидемических ограничений.

Мастер-классы и выставки во Дворце Хоткевича

В 2021 году команда Дворца Хоткевича 1 июня проведет ряд мероприятий, направленных на развитие и проявление творческого мастерства детей. В частности, здесь состоятся несколько мастер-классов и выставка рисунков.

Расписание мастерклассов:

16:00 – 17:30 – мастер-класс "Декупаж на объемных фигурах" от студии изобразительного искусства Дворца Хоткевича. На него приглашают детей в возрасте от 6 лет. Мастер-класс состоится в аудитории № 227.

от студии изобразительного искусства Дворца Хоткевича. На него приглашают детей в возрасте от 6 лет. Мастер-класс состоится в аудитории № 227. 16:30 – 18:00 – мастер-класс от образцового вокального ансамбля "Намисто" . Он состоится в аудитории № 123. Присоединиться могут дети любого возраста.

. Он состоится в аудитории № 123. Присоединиться могут дети любого возраста. 18:15 – 19:45 – театральный мастер-класс от театра-студии "Під мостом". Тема – "Основы актерского мастерства: сценическая речь и импровизация". На мастер-класс в аудиторию № 123 приглашают подростков в возрасте 15 – 17 лет.

Кроме того, во Дворце Хоткевича состоится детская выставка рисунков детей в возрасте до 5 лет "Бемегот". Ее открытие начнется в 16:00.

Зарегистрироваться на мастер-классы можно, перейдя по ссылке



Расписание мероприятий во Дворце Хоткевича / Фото ЛГС

Интересно Каждый ребенок имеет право на счастье: на фестивале "Молодость" покажут фильм "Одни"

Танцевальный флешмоб в Парке культуры

Воспитанники Детских клубов Львова приглашают всех желающих присоединиться к флешмобу по случаю Дня защиты детей. В 15:00 на площади перед центральной аркой Парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого начнется праздничная программа. В ней могут принять участие не только дети, но и их родители.

Посетителей ждет танцевальный флешмоб, игры и интерактивы, фэйс-арт, создание тематических рисунков, праздничная фотозона и профессиональный фотограф. Мероприятие организовывают Детские клубы Львова при поддержке управления молодежной политики ЛГС.



Танцевальный флешмоб от Детских клубов Львова / Фото ЛГС

Заметьте Лучшие места Львова для удачной фотосессии: подборка интересных идей

Детский спектакль "Золушка"

В театре имени Марии Заньковецкой 1 июня покажут современный детский спектакль-мюзикл "Золушка". Режиссер и композитор Олеся Галконова-Лань создала собственную интерпретацию всем известной сказки. Ее Золушка – вовсе не покорная сиротка, получающая награду за свои скитания. Главная героиня – это смелая девушка, которая готова бороться за счастье изо всех своих сил.

Детская сказка-мюзикл подарит чудо не только детям, но и взрослым. Ведь вдохновенная история о смелой девочке, которая поверила в себя, обязательно останется в вашей памяти.

Спектакль начнется в 11:00. Стоимость билетов – от 60 до 150 гривен. Их можно приобрести по ссылке.



Детский спектакль "Золушка" / Фото Kontrmarka

Читайте также Музеи Львова, от которых перехватывает дыхание: десятка самых интересных

Львовский океанариум

В океанариуме, который обустроили на 3 этаже дома № 8 на проспекте Шевченко, есть более 20 аквариумов. Там живут более 3 тысяч обитателей подводного мира – цветные рыбки самых разнообразных размеров, скаты, черепахи, акулы и др. Поэтому океанариум удивит не только детей, но и взрослых.

В будни он работает с 10:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 20:30. Цена взрослого билета составляет 250 гривен. Цена студенческого, детского и билета для подростков – 150 гривен, а детям до 3 лет вход бесплатный.



Во Львовском океанариуме живут самые разные рыбы / Фото "Океанариум Львов"

Интересно Научить ребенка финансам в домашних условиях: 3 простые игры

Мастер-классы, квесты и экскурсии от муниципальных учреждений

По случаю Международного дня защиты детей различные учреждения социальной защиты Львова также проведут ряд аттракций и мероприятий. Они будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических норм, поэтому дети будут развлекаться небольшими группами и в разных помещениях.

В учебно-реабилитационном центре "Джерело" 1 июня состоится праздник, лозунгом которого является "Любим! Заботимся! Защищаем!". Событие начнется в 10:00. В этом году дети будут развлекаться в группах и филиалах центра.

В Центре социальной поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и внутренне перемещенных лиц также будут отмечать праздник. Самые маленькие жители учреждения вместе с родителями посмотрят в кинотеатре комедийный анимационный блокбастер "Пончары. Глобальное закругление".

Во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий для детей участников АТО/ООС состоится мастер-класс по рисованию натюрморта "Мир вокруг тебя". Все посетители мероприятия получат приятные подарки. Мастер-класс организовывают работники отделения психологической помощи центра и ОО "Феникс". Он начнется в 15:00 на улице Петлюры, 36.

Также несколько мероприятий организовали для детей работники городского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. В частности, в 16:00 на территории Церкви святого Луиджи Орионе, на улице Линкольна, состоится праздник для детей. Посетителей ждут аниматоры, викторины, игры, танцы, конкурсы и аквагрим. После детки получат сладкие подарки. Кроме этого, дети, с которыми работают специалисты центра, посетят экскурсию в "Океанариуме" и поразвлекаются в "Детской планете".



Во Львове состоится много мероприятий / Фото Романа Балука

Заметьте "Родные" возвращаются: на 24 канале покажут новые 10 историй семей, которые усыновили детей

Мультфильмы в "Планете Кино"

Кроме детских праздников и других мероприятий, можно пойти в кинотеатр. В "Планете Кино" ТРЦ "Форум" 1 июня будут показывать 3 мультфильма – "Пончары. Глобальное закругление", "Сэм: Песочный эльф" и "Кролик Питер 2".

Допремьерный показ "Кролик Питер 2"

Семейная комедия "Кролик Питер 2" – это продолжение одноименного мультфильма, который вышел на экраны в феврале 2018 года. В центре истории вновь оказался непоседливый кролик Питер.

Кролика Питера, его сестричек и друзей ждут немало забавных ситуаций и передряг, из которых они с успехом будут выпутываться. Зверьки не привыкли грустить, поэтому, несомненно, зрители смогут насладиться головокружительным сюжетом и от души посмеяться.

Расписание сеансов: 10:00, 12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 19:15.

Смотрите официальный трейлер "Кролик Питер 2":

"Пончары. Глобальное закругление"

"Пончары. Глобальное закругление" – это комедийный анимационный блокбастер от режиссеров, которые работали над "Симпсонами", "Корпорацией монстров" и другими.

В центре сюжета оказались странные существа пончары. Внешне они очень похожи на хомячков. Двое из них внезапно оказываются в будущем, где выясняют, что стали музейными экспонатами рядом с динозаврами. Поэтому они отправляются в путешествие по всем эпохам, чтобы изменить ход истории.

Расписание сеансов: 2D – 10:00, 12:05; 3D– 11:40, 12:30, 17:35.

Смотрите официальный трейлер "Пончары. Глобальное закругление":

Читайте также Правила поведения детей во время летних каникул: что нужно напомнить ученикам

"Сэм: Песочный эльф"

Фэнтезийный семейный фильм "Сэм: Песочный эльф" сняли по одноименному роману Жаклин Уилсон. В центре сюжета – 4 детей и Песочный эльф.

Дети вместе со своими родителями приезжают на отдых в коттедж на берегу океана. Они, блуждая по окрестностям, приходят на пляж и замечают, что их вещи хочет стащить странное существо. Наконец им удается поймать вора. Им оказывается Песочный эльф, который может исполнить любое желание.

Смотрите официальный трейлер "Сэм: Песочный эльф":