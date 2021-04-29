Депутати Львівської облради від фракції "Самопоміч" пропонують уряду позбавити громадянства українців, які добровільно отримали російські паспорти. На думку народних обранців, українська влада повинна відреагувати на ворожі окупаційні дії Росії.

Для того, щоб позбавити громадянства українців, які отримали громадянство Росії, уряд повинен розробити та затвердити відповідний закон. Депутати ЛОР переконані, що добровільне отримання російських паспортів є автоматичною відмовою від українського громадянства.

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У ЛОР радять позбавити громадянства українців з російськими паспортами

Депутати ЛОР від "Самопомочі" на сесії 27 квітня оголосили звернення до Кабміну та СБУ, в якому пропонують позбавляти українського громадянства людей, які отримали громадянство Росії. Народні обранці просять уряд розробити законопроєкт "Про позбавлення українського громадянства осіб, які отримали громадянство Російської Федерації".

Російська Федерація як споконвічний ворог української державності продовжує проводити гібридну війну на сході та півдні України. Один з популярних методів окупанта, який опробуваний в Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії – надання свого громадянства місцевим мешканцям,

– мовиться у зверненні.

За словами депутатів ЛОР, надання російського громадянства жителям окупованих територій дозволяє Росії апелювати до міжнародної спільноти бажанням захисту своїх громадян. Окрім цього, такі дії дозволяють окупанту легалізовувати свої маріонеткові адміністрації.

"На нашу думку, українська влада повинна адекватно й оперативно реагувати на ворожі окупаційні дії. Вважаємо, що дії осіб, які отримують друге громадянство окупаційної влади добровільним бажанням відмови від українського громадянства", – підсумували депутати.

Народні обранці пропонують автоматично позбавляти таких людей українського громадянства. Окрім цього, депутати ЛОР звернулися до Верховної ради України з вимогою прийняти закон "Про колабораціонізм".

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