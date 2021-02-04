Фракція "Об'єднання Самопоміч" у Львівській міськраді звернулась до Президента України Володимира Зеленського з проханням негайно провести судову реформу. Також депутати хочуть, щоб Зеленський доручив голові СБУ перевірити можливу діяльність в інтересах російських спецслужб ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Джерело: Львівська міськрада

Своє звернення депутати оголосили 4 лютого під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради. Причиною звернення депутатів "Самопомочі" до президента та СБУ було рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом Андрія Портнова про заборону вшанування низки видатних українців.

Актуально Проблеми Портнова не було б, якби СБУ перевірила дані про агента Росії "Казбека", – генерал СБУ

Що вимагають депутати "Самопомочі"

Київський окружний адмінсуд за позовом ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова прийняв низку скандальних рішень:

скасував постанову уряду щодо схвалення нового українського правопису,

Міністерство освіти та науки України зобов'язали переглянути зміст шкільних підручників з історії на предмет висвітлення Революції Гідності,

заборонили проведення заходів на честь Уласа Самчука, Юрія Липи, Андрія Мельника, Володимира Кубійовича та низки інших визначних українських діячів.

На думку львівських депутатів, такі ганебні рішення свідчать, що "основним завданням російської агентури є дискредитація світлої пам'яті про українських Героїв, нав'язування ворожої історичної пам'яті, дестабілізація ситуації в Україні внаслідок штучно створених розбіжностей між Сходом та Заходом".

Зважаючи на скандальні та антиукраїнські рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, звертаємося до Вас із проханням негайного проведення реформи судової системи України, а також наполегливо просимо дати доручення голові Служби безпеки України перевірити можливу діяльність Андрія Портнова в інтересах спецслужб Російської Федерації,

– мовиться у зверненні до Зеленського.

Цікаво! Попри заборону вшанування низки українських діячів, з 1 лютого у львівських школах проходять відкриті уроки, флешмоби та просвітницькі заходи про видатних українців.