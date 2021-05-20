По информации пресс-службы ЛГС, депутаты не были готовы поддержать медицинскую концепцию, которую наработали все медики города. Поэтому ее рассмотрение перенесли.

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Объединение больниц усилит их работу

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко во время рассмотрения постановления отметил, что объединение больниц поможет им усилить работу друг друга и эффективно развиваться. Поэтому врачи смогут получать более высокие заработные платы, а пациенты – более качественную помощь.

Мы общались со многими медиками, учли все замечания: остаются расположение и названия всех больниц, их кадровая и финансовая служба. Это нужно делать сейчас,

– добавил Москаленко.

По его словам, изменения, которые должны произойти, будут предусматривать ряд решений. Новая медицинская стратегия даст шанс львовским медучреждениям идти вперед и развиваться. Москаленко отметил, что ее необходимо ввести до 1 января 2022 года.

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Руководители больниц просили поддержать новую медстратегию

Главные врачи львовских медучреждений обратились к депутатам с просьбой поддержать новую медицинскую стратегию. По словам руководителя 5-й городской клинической больницы Андрея Мыськива, ее нужно было создать и ввести еще раньше.

"Когда был первый этап реформы и был переход ко второму этапу, нам проводили много учений. Основная задача, которую дали общинам, – оптимизировать заведения, провести реорганизацию до старта реформы второго звена. Пандемия не дала возможности почувствовать реальных последствий реформы" – отметил медик.

По его словам, из-за уменьшения финансирования и количества вылеченных пациентов медучреждения не знают, как работать дальше без введения новой стратегии.

"Для пациента важно получить качественное лечение, быть обеспеченным медикаментами, иметь хорошие условия пребывания в заведении. А для врача важно иметь хорошие условия труда и достойную зарплату. Мы поддерживаем это объединение, это надо было сделать еще вчера", – подытожил Мыськив.

После медицинской реформы в Украине изменился подход к финансированию больниц. Сейчас пациент сам выбирает учреждение, в котором лечиться. По словам руководителя 8 МКЛ Василия Трунквальтера, это приводит к тому, что медучреждения начинают конкурировать между собой, что никак не приводит к лучшему материально-техническому обеспечению больниц и высших зарплат медперсонала.

"И это провоцирует медиков менять работу, искать лучшие условия, двигаться в направлении частного сектора или заграницы. Именно поэтому нам надо вводить кардинально новую концепцию, принимать медицинскую стратегию", – отметил Трунквальтер.

Медик убежден, что синергия медучреждений города приведет к улучшению условий работы врачей и сервиса для пациентов.

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Медучреждения столкнулись с серьезными финансовыми угрозами

Руководитель городской детской клинической больницы Львова Дмитрий Квирт рассказал, что новую медицинскую стратегию обсуждали всем коллективом. Он отметил, что больница до марта получала финансирование из НСЗУ. Так медучреждение могло инвестировать в оборудование. Однако тогда возникли первые звоночки, что государство не будет содержать такое количество медучреждений.

Мы проанализировали, ургентная служба больницы становится убыточной, поэтому кооперация важна. То есть финансовые угрозы очень большие и они требуют от нас радикальных перемен. Пациента можно будет привлечь качественной медицинской услугой и уникальным сервисом,

– добавил Квирт.

Если услуги львовских медучреждений скооперировать, пациенты будут иметь к ним круглосуточный доступ. Больницам, в свою очередь, нужны оборудование, ремонты и качественные услуги для пациентов, поэтому изменение медицинской стратегии – единственный выход.

Заведующий 1-го хирургического отделения больницы ШМД Игнат Герыч рассказал, что областная детская больница "Охматдет" сейчас находится на грани банкротства. Там заявляют, что для того, чтобы их учреждение жило, следует сократить штат. По словам медика, такая судьба может ждать все больницы.

"Я хочу подчеркнуть, что при ее поддержке этого решения, вы, депутаты, берете прямую ответственность за освобождение людей, закрытие целых отделений, лечебных учреждений и площадей", – подытожил Герич.

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Рассмотрение медицинской концепции перенесли

Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что депутаты могут подумать и перенести, поэтому этот процесс может длиться вечно. В свою очередь, врачи вынуждены принимать решения немедленно.

Сегодня главные врачи бьют в набат, потому что есть сигналы, которые мы получаем из других больниц, где есть проблемы со средствами, увольняют работников. Мы не будем заниматься реформой внутри медицинского объединения, врачи сами знают, как это сделать. Это наша с вами жизнь, жизнь наших родителей, детей,

– добавил мэр.

Он отметил, что если врачи просят, то нужно сделать следующий шаг. По словам городского главы, желание депутатов проголосовать за новую стратегию есть. Однако не все фракции приняли для себя политическое решение. В частности, были вопросы от депутатов "Европейской Солидарности". Садовый отметил, что они требуют больше времени, чтобы понять. Однако все остальные фракции готовы голосовать.

Поэтому Садовый предложил перенести решение на доработку, ведь, по его словам, получить отрицательное голосование "было бы некорректно".