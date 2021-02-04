Фракция "Объединение Самопомич" во Львовском горсовете обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно провести судебную реформу. Также депутаты хотят, чтобы Зеленский поручил председателю СБУ проверить возможную деятельность в интересах российских спецслужб экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Источник: Львовский горсовет

Свое обращение депутаты объявили 4 февраля во время пленарного заседания сессии Львовского городского совета. Причиной обращения депутатов "Самопомочи" к президенту и СБУ было решение Окружного административного суда Киева по иску Андрея Портнова о запрете чествования ряда выдающихся украинцев.

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Что требуют депутаты "Самопомочи"

Киевский окружной админсуд по иску экс-заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова принял ряд скандальных решений:

отменил постановление правительства об одобрении нового украинского правописания,

Министерство образования и науки Украины обязали пересмотреть содержание школьных учебников по истории на предмет освещения Революции Достоинства,

запретили проведение мероприятий в честь Власа Самчука, Юрия Липы, Андрея Мельника, Владимира Кубийовича и ряда других выдающихся украинских деятелей.

По мнению львовских депутатов, такие позорные решения свидетельствуют, что "основной задачей российской агентуры является дискредитация светлой памяти об украинских Героях, навязывание вражеской исторической памяти, дестабилизация ситуации в Украине в результате искусственно созданных разногласий между Востоком и Западом".

Несмотря на скандальные и антиукраинские решения Окружного административного суда города Киева, обращаемся к Вам с просьбой немедленного проведения реформы судебной системы Украины, а также настоятельно просим дать поручение председателю Службы безопасности Украины проверить возможную деятельность Андрея Портнова в интересах спецслужб Российской Федерации,

– говорится в обращении к Зеленского.

Интересно! Несмотря на запрет чествования ряда украинских деятелей, с 1 февраля в львовских школах проходят открытые уроки, флешмобы и просветительские мероприятия о выдающихся украинцах.