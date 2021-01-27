Во Львове стоматолог отсудил у Львовского горсовета 106 тысяч гривен компенсации. В сентябре 2020 года на его Hundai I40 упало дерево, которое нанесло большой вред машине.

Источник: ZAXID.NET

Во Львове 30 сентября 2020 года пронесся ураган. Именно тогда штормовой ветер повалил дерево, которое упало прямо на авто львовского стоматолога.

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На авто мужчинам упало дерево

По материалам дела, 30 сентября 2020 года стоматолог припарковал свое авто Hundai I40 на улице Лычаковской неподалеку от места своей работы.

В тот день во Львове был штормовой ветер, который повалил дерево.

Оно упало прямо на автомобиль львовянина.

Экспертиза установила, что в результате инцидента машина получила немалый ущерб – на 106,5 тысячи гривен.

Земельный участок, на котором припарковался мужчина, находится в коммунальной собственности.

Так, возмещение убытков за поваленное дерево возлагается на Львовский горсовет.

Какой приговор вынес суд

Представитель Львовской мэрии в суде заявил, что львовянин не предоставил достаточно доказательств, что его автомобиль повредило именно поваленное дерево. Он также добавил, что содержанием деревьев и их обследованием занимаются городские райадминистрации.

Однако судья Галицкого суда Ирина Волоско назвала требования львовянина обоснованными. Суд 20 января полностью удовлетворил иск мужчины. После рассмотрения этого дела в апелляционном суде Львовский горсовет должен оплатить львовянину 106,5 тысяч гривен материальной компенсации.