Сотрудники Галицкой таможни 26 января нашли большую партию контрабанды. Житель Черновицкой области пытался ввезти из Польши 80 комплектов камуфляжной одежды без декларации.

Источник: Галицкая таможня

Контрабандисту грозит штраф. Таможенники направят дело в суд.

К теме Почти 690 литров водки неизвестного происхождения: на Львовщине задержали вероятного контрабандиста

Как таможенники нашли контрабанду

В пункте пропуска Краковец – Корчева 26 января таможенники изъяли 80 комплектов контрабандной камуфляжной одежды.

Житель Черновицкой области возвращался из Польши в Украину по "зеленому коридору".

Так он дал таможенникам понять, что перевозит только те товары, которые не подлежат обязательному декларированию или налогообложению таможенными платежами.

Однако сотрудники Галицкой таможни решили проверить микроавтобус мужчины.

И недаром – среди коробок с бывшими в употреблении вещами работники таможни обнаружили новую камуфляжную одежду.

Всего мужчина пытался перевезти 80 комплектов такой одежды.



Таможенники нашли 80 комплектов контрабандной одежды / Фото Галицкой таможни

Что грозит контрабандисту

Сотрудники Галицкой таможни составили протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля. Мужчине грозит 1700 гривен штрафа.

Всю контрабандную одежду изъяли. Ее стоимость установит экспертиза. Таможенники направят дело в суд, который и выберет наказание для контрабандиста.



Мужчине грозит штраф / Фото Галицкой таможни



Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни