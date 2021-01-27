Десяток коробок с камуфляжной одеждой: таможенники нашли контрабанду – фото
Сотрудники Галицкой таможни 26 января нашли большую партию контрабанды. Житель Черновицкой области пытался ввезти из Польши 80 комплектов камуфляжной одежды без декларации.
Источник: Галицкая таможня
Контрабандисту грозит штраф. Таможенники направят дело в суд.
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Как таможенники нашли контрабанду
- В пункте пропуска Краковец – Корчева 26 января таможенники изъяли 80 комплектов контрабандной камуфляжной одежды.
- Житель Черновицкой области возвращался из Польши в Украину по "зеленому коридору".
- Так он дал таможенникам понять, что перевозит только те товары, которые не подлежат обязательному декларированию или налогообложению таможенными платежами.
- Однако сотрудники Галицкой таможни решили проверить микроавтобус мужчины.
- И недаром – среди коробок с бывшими в употреблении вещами работники таможни обнаружили новую камуфляжную одежду.
- Всего мужчина пытался перевезти 80 комплектов такой одежды.
Таможенники нашли 80 комплектов контрабандной одежды / Фото Галицкой таможни
Что грозит контрабандисту
Сотрудники Галицкой таможни составили протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля. Мужчине грозит 1700 гривен штрафа.
Всю контрабандную одежду изъяли. Ее стоимость установит экспертиза. Таможенники направят дело в суд, который и выберет наказание для контрабандиста.
Мужчине грозит штраф / Фото Галицкой таможни
Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни
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