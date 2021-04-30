По словам священника, Пасху нужно праздновать с уважением к себе и ближним, а значит – безопасно. Также Дроздяк призвал львовян помолиться за медработников и военнослужащих, которые ценой собственной жизни нас защищают.

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В условиях пандемии иконы и плащаницу лучше не целовать

Дроздяк рассказал, что из-за пандемии коронавируса Пасху следует праздновать так, чтобы не навредить ни себе, ни другим.

Очень важно, чтобы нам, христианам, которые приходят к святой Плащаницы, было достаточно небольшого поклона головой перед Плащаницей, чтобы побыть с Христом, который отдал свою жизнь ради меня и который лежит в гробу, не притрагиваясь, не целуя,

– отметил священник.

Капеллан ЛГС добавил, что верующим необходимо помнить о соблюдении дистанции в церкви. По его словам, традиционно, освящение пасхальных корзин будет происходить во дворах храмов с самого утра и до вечера. Благодаря этому, вероятно, удастся избежать скопления верующих, ведь места будет достаточно. По словам Дроздяка, священники, если будут видеть, что количество верующих во дворе выросло, будут просить их соблюдать дистанцию.

"В Соборе святого Юра у нас есть большой приходской двор, но также мы понимаем, что имеем площадь перед памятником Митрополиту Андрею. И при увеличении потока верующих, мы также будем просить людей, чтобы они располагались там, и таким образом будем освящать наши пасхальные корзины", – добавил священник.

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Священник рассказал, как лучше молиться во время пандемии

Капеллан ЛГС отметил, что в Пасху каждый христианин испытывает потребность прийти на совместную молитву в церковь. Однако следует помнить, что молиться также нужно безопасно.

"Это моление может происходить на свежем воздухе на церковном дворе для того, чтобы не скапливаться в церкви, чтобы придерживаться этой минимальной дистанции друг от друга", – рассказал Дроздяк.

По словам священника, в период пандемии верующим следует соблюдать все противоэпидемические мероприятия, чтобы не укоротить кому-то жизнь. Также следует помнить о безопасности во время праздничного ужина.

"Очень важно, чтобы наши праздничные трапезы происходили также с умом. Ведь пребывание в желтой зоне карантина не означает, что вирус куда-то исчез – нет, вирус есть, люди страдают. Есть очень хорошая пословица, что Бог нас без нас спасти не может. Поэтому не забывайте об этом и празднуйте безопасно", – добавил священник.

Священнослужитель также обратился к львовянам с просьбой помолиться за медиков, борющихся с коронавирусом. Кроме них, верующие могут вспомнить в своих молитвах о военнослужащих, которые защищают границы Украины.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала