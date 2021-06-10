Фото уборной вызвали шквал комментариев в соцсетях. Многих червоноградцев возмутило качество ремонта в спорткомплексе "Шахтер".

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В спорткомплексе появилась гардеробная без кабинок

Жителей Червонограда взволновал фотоотчет, который опубликовали на фейсбук-странице Общественного совета города. В посте говорилось, что территория вокруг спорткомплекса "Шахтер" выглядит как "разрытая могила, в которую закапывают бюджетные средства и надежды". Кроме этого, в спорткомплексе обустроили туалет без кабинок.

Чего только стоит туалет, в который скоро на осмотр будут водить экскурсии и туристов, как яркий пример непутевого подхода, халатности и неуважения ко всем нам,

– рассказали в Общественном совете Червонограда.

Уборная и другие помещения должны были быть доступны для маломобильных групп населения. В рабочем проекте говорится, что инклюзивность – преимущество спорткомплекса, ведь так все желающие смогут приобщиться к спортивно-оздоровительным мероприятиям. Однако пока этой цели не достигли.

Смотрите фото ремонта в спорткомплексе / Фото Общественный совет Червонограда

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Червоноградцев возмутила такая "открытость" туалета

Новый туалет в спорткомплексе изрядно удивил и развеселил пользователей соцсетей. Некоторые из них шутили над чудаковатой уборной, а остальные – возмутились фотографиями ремонта.