Для людей без комплексов: в червоноградском спорткомплексе появился туалет без кабинок – фото

10 июня 2021 , 19:05
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Общественный совет города Червоноград

В Червонограде в спорткомплексе "Шахтер" после ремонта появился странный туалет без кабинок. Кроме того, даже в такой уборной маломобильным группам населения нет доступа, ведь территория и помещение комплекса вовсе не инклюзивные.

Фото уборной вызвали шквал комментариев в соцсетях. Многих червоноградцев возмутило качество ремонта в спорткомплексе "Шахтер".

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В спорткомплексе появилась гардеробная без кабинок

Жителей Червонограда взволновал фотоотчет, который опубликовали на фейсбук-странице Общественного совета города. В посте говорилось, что территория вокруг спорткомплекса "Шахтер" выглядит как "разрытая могила, в которую закапывают бюджетные средства и надежды". Кроме этого, в спорткомплексе обустроили туалет без кабинок.

Чего только стоит туалет, в который скоро на осмотр будут водить экскурсии и туристов, как яркий пример непутевого подхода, халатности и неуважения ко всем нам,
– рассказали в Общественном совете Червонограда.

Уборная и другие помещения должны были быть доступны для маломобильных групп населения. В рабочем проекте говорится, что инклюзивность – преимущество спорткомплекса, ведь так все желающие смогут приобщиться к спортивно-оздоровительным мероприятиям. Однако пока этой цели не достигли.

Смотрите фото ремонта в спорткомплексе / Фото Общественный совет Червонограда

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Червоноградцев возмутила такая "открытость" туалета

Новый туалет в спорткомплексе изрядно удивил и развеселил пользователей соцсетей. Некоторые из них шутили над чудаковатой уборной, а остальные – возмутились фотографиями ремонта.

  • "На работе можно и начальника увидеть, и поговорить";
  • "Ну надо было туалеты в вестибюле поставить. Для чего их стенами отгораживать?";
  • "Общий туалет без перегородок – для тех, кто без комплексов. А на самом деле мало смешного, потому что спорткомплекс выглядит так, будто он – в зоне отчуждения.";
  • "За руки можно подержаться. Надо везде преимущества искать";
  • "Еще бы кофейный аппарат поставили, чтобы за кофе могли побеседовать";
  • "Там наверняка еще перегородки сделают. Если бы сначала сделали перегородки, то потом не удобно было бы унитазы монтировать";
  • "Вот опять вам не угодили. Учите историю! Это, между прочим, древнеримская традиция".
Автор: Ольга Котів