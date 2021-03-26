Львовские правоохранители 25 марта задержали 32-летнего дрогобычанина. Мужчина сообщил полицейским о заминировании Главного железнодорожного вокзала. К счастью, информация оказалась ложной.

Из помещения железнодорожного вокзала эвакуировали 330 человек. Псевдомінувальника задержали на улице Стрыйской.

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В полицию поступило сообщение о заминировании

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщение о заминировании поступило около 23:45.

Неизвестный мужчина заявил, что "на площади Дворцовой заложена взрывчатка и до взрыва осталось 37 минут".

На место происшествия немедленно выехали следователи, специалисты-взрывотехники, патрульные, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Из помещения вокзала эвакуировали 300 пассажиров и 30 работников.

Движение поездов не останавливали.

Правоохранители обследовали помещение вокзала и прилегающую территорию.

Однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.



Дрогобычанин сообщил о заминировании вокзала / Фото полиции Львовщины

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Псевдоминер скрывался на парковке между машинами

В Патрульной полиции Львовской области рассказали, что около 2:00 патрульные получили информацию, что псевдоминер, вероятно, находится недалеко от автовокзала на улице Стрыйской. Инспекторы отправились на место вызова и увидели подозрительного мужчину, который прятался между припаркованными автомобилями.

Во время поверхностной проверки полицейские нашли у него мобильный телефон, с которого осуществили сообщение о заминировании. 32-летнего дрогобычанина доставили в отделение полиции для установления обстоятельств.

Важно! Правоохранители напоминают, что заведомо ложные вызовы спецслужб могут иметь серьезные последствия. Патрульные тратят много времени на выявление мнимых правонарушений. Поэтому его может не хватить в тот момент, когда помощь полиции действительно потребуется.



Мужчина прятался между автомобилями / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 2 до 6 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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Злоумышленнику грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины