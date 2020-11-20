В Яворове, что на Львовщине, 20 ноября торжественно встретили бойцов Королевской бригады – 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Военнослужащие вернулись из района операции Объединенных сил, где выполняли боевые задачи на Светлодарской дуге.

Королевская бригада находилась в зоне проведения ООС в течение 6 месяцев. За это время бригада понесла лишь 1 боевую потерю — 10 июля погиб украинский защитник Тарас Матвеев, сообщает 24 канал.

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Как в Яворове встречали бойцов 24 ОМБр

Торжественная часть встречи украинских защитников началась с минуты молчания. Военнослужащие держали в руках портреты своих собратьев, которых потеряли за все время службы. Так бойцы почтили память погибших.

Во время торжественной части встречи бойцов поздравил командир 24 ОМБр Сергей Поступальский.

Наша бригада 6 месяцев находилась в зоне проведения ООС, полностью выполнила поставленные задачи и вернулась в пункт постоянной дислокации. Здесь стоят настоящие патриоты, которые доказали это не один раз в боях против агрессора. Все они готовы к выполнению любой задачи. Всему личному составу хочу сказать, что я горжусь тем что руковожу такой бригадой. Слава Украине!,

– сказал командир.

Смотрите видео встречи бойцов 24 ОМБр:

Бойцам 24 ОМБр вручили благодарности

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий вручил военнослужащим грамоты и благодарности.

После ротации украинские защитники будут иметь несколько недель отпуска и реабилитации. После этого они снова вернутся к выполнению своих служебных обязанностей в месте постоянной дислокации.

Смотрите фото встречи бойцов 24 ОМБр / Фото 24 ОМБр имени короля Даниила

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