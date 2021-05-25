Сейчас Добродомов является единственным официальным контролером "НТА-Независимое телевизионное агентство". Такие изменения экс-нардеп пояснил "избавлением от лишнего балласта".
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Добродомов стал единоличным владельцем НТА
Основателем "НТА-Независимое телевизионное агентство" являлось ООО "НТА Инвест групп". Эта компания, в свою очередь, ранее принадлежала ООО "ТРК "Интеррадио", бенефициарами которого были Мысык и Добродомов.
Согласно данным аналитической системы YouControl, с 24 мая Добродомов стал единственным конечным бенефициарным владельцем "НТА Инвест групп". Экс-нардеп объяснил изменения в структуре собственности телеканала "оптимизацией и лишением лишнего балласта".
Когда я пришел, то мы решили избавляться от лишнего балласта, поэтому мы вывели НТА из "Интеррадио",
– отметил Добродомов.
На странице телеканала НТА ранее сообщили, что производством их программ на самом деле занимается ООО "НТА+". Эта компания принадлежит Наталии Струк и Виталию Крутякову. По словам Добродомова, он не имеет никакого отношения к "НТА+". Заметьте, что реальным владельцем "НТА+" считают известного львовского бизнесмена и депутата Львовского облсовета от "ЕС" Григория Козловского.
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Коротко о Дмитрии Добродомове
- Дмитрий Добродомов в 2014 – 2019 годах был народным депутатом Украины VIII созыва.
- До этого он был генеральным директором медиахолдинга ZIK, который принадлежал бизнесмену Петру Дыминскому.
- Также он работал в газетах "Информатор" и "Экспресс".
- В феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем компаний-лицензиатов львовского телеканала НТА и киевского регионального канала "4 канал".
- Также он сейчас ведет программу "Кто как живет?" на 4 канале.