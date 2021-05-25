Добродомов стал единоличным владельцем львовского телеканала НТА

Экс-нардеп Дмитрий Добродомов с 24 мая стал единственным владельцем "НТА-Независимое телевизионное агентство". Ранее еще одним совладельцем НТА был львовянин Андрей Мысык.

Сейчас Добродомов является единственным официальным контролером "НТА-Независимое телевизионное агентство". Такие изменения экс-нардеп пояснил "избавлением от лишнего балласта".

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Добродомов стал единоличным владельцем НТА

Основателем "НТА-Независимое телевизионное агентство" являлось ООО "НТА Инвест групп". Эта компания, в свою очередь, ранее принадлежала ООО "ТРК "Интеррадио", бенефициарами которого были Мысык и Добродомов.

Согласно данным аналитической системы YouControl, с 24 мая Добродомов стал единственным конечным бенефициарным владельцем "НТА Инвест групп". Экс-нардеп объяснил изменения в структуре собственности телеканала "оптимизацией и лишением лишнего балласта".

Когда я пришел, то мы решили избавляться от лишнего балласта, поэтому мы вывели НТА из "Интеррадио",

– отметил Добродомов.

На странице телеканала НТА ранее сообщили, что производством их программ на самом деле занимается ООО "НТА+". Эта компания принадлежит Наталии Струк и Виталию Крутякову. По словам Добродомова, он не имеет никакого отношения к "НТА+". Заметьте, что реальным владельцем "НТА+" считают известного львовского бизнесмена и депутата Львовского облсовета от "ЕС" Григория Козловского.

В марте руководителем телеканала НТА вместо Романа Любицкого стала главный редактор и ведущая телеканала Наталья Струк. Замена менеджера произошла после того, как он продал канал "Первый независимый" сотрудникам медиахолдинга Тараса Козака.

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Коротко о Дмитрии Добродомове