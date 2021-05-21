Дом, в котором вскоре создадут новый отель, построен в 1882 году. Со стороны проспекта Свободы он приблокированный к "Гранд отелю", который принадлежит Григорию Козловскому.
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Дочь Козловского получила разрешение на реставрацию дома
София Максимец получила градостроительные условия и ограничения на реставрацию 3-этажного дома, который расположен в центре города – на углу улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Он является памятником архитектуры. Здание построили в 1882 году.
Максимец уже ведет строительство отеля по соседству с этим домом, на улице Дорошенко. В свою очередь, со стороны проспекта Свободы здание приблокировано к 4-этажному "Гранд отелю", который принадлежит Козловскому.
Вероятно, в конечном итоге все 3 дома образуют один гостиничный комплекс. Под помещение гостиницы также используют чердак дома.
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Во Львове проведут архитектурный конкурс
На обустройство нового отеля проведут международный архитектурный конкурс. Призовой фонд – 1 миллион гривен. Победитель, в свою очередь, получит 500 тысяч гривен премии. По словам мэра Львова Андрея Садового, миллион гривен выделят на то, чтобы провести действительно качественный конкурс.
Мы будем следить, если будут какие-то отклонения во время реставрации, то будем жестко реагировать. Здание нуждается в реставрации, оно сегодня диссонирует. Это должен быть не просто памятник архитектуры, а пример современной реставрации,
– отметил городской голова.